ECCO IL TESTO DEL DECRETO LEGGE ABRUZZO (art.11-19)

CAPO IV Misure per la prevenzione del rischio sismico





Art. 11.



Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico



1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad

avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di

verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi

volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e

infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale

contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente

decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in

collaborazione con gli enti locali interessati e puo' essere

realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra

amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati.

A tale fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a

decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza

degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di

cui al presente comma determina l'inutilizzabilita' dell'immobile.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono

individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e

le modalita' operative, nonche' stabiliti i criteri di priorita'

degli interventi.

3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei

predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le

opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione

vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli

interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste

ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a

seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo e'

concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito

d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno 2010, di euro

151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli

anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di

euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle

spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a

carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del

medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non

spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle

imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di

cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute

per interventi edilizi del medesimo tipo, e' utilizzabile in cinque

quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di

decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta

puo' essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla

formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del

rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito

d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione puo'

essere chiesta anche a rimborso.

7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota

annuale del credito di imposta e' utilizzata in diminuzione

dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo

unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta

quota e' superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha

diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione

dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne

il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da

adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo

dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le

modalita' di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica

la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

10. Il credito d'imposta puo' essere fruito esclusivamente nel

rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al

regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre

2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato

istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore.





Art. 12.



Norme di carattere fiscale in materia di giochi



1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero

dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo':

a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;

b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei

giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita'

di piu' estrazioni giornaliere;

c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata,

anche in una o piu' citta' gia' sedi di ruota;

d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni

festivi;

e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a

montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per

cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 15 per

cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29

per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai

sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n.

296;

f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti

dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti

in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186,

prevedendovi, altresi', la raccolta a distanza di giochi di sorte a

quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal

torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata

sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle

somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite

al giocatore;

g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con

modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire

l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto

delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in

vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta

centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a

decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo

38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per

le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli

giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;

h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota

d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto

comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme

che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al

consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di gioco in

cinquanta centesimi di euro;

i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete

telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui

all'articolo 110, comma 6, del regio decreto18 giugno 1931, n. 773,

nonche' l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle

irregolarita' riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto

dei seguenti ulteriori criteri:

1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui

all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri

incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco

per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica

del corretto esercizio degli apparecchi stessi;

2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive

di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita'

riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi

collegati alla rete di altri concessionari;

3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le

procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle

responsabilita' previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque

titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma

dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di

cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui

beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore,

se responsabile e' persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono

richiesti, altresi', sui beni di ogni altro soggetto, anche non

titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;

l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di

sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso

videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e

casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonche' dalla

restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque

per cento delle somme giocate; definire:

1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello

vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera

a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non

superiore all'otto per cento delle somme giocate;

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra

loro superficie e numero di videoterminali;

3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonche' le

modalita' di verifica della loro conformita', tramite il partner

tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilita'

vigenti a livello internazionale;

4) le procedure di autorizzazione dei concessionari

all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di

videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del

numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti;

5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui

all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

m) fissare le modalita' con le quali i concessionari delle

scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri

programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello

ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti

ulteriori criteri:

1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli

eventi del programma complementare del concessionario;

2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore

nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;

n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per

ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque

non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonche' il

limite della vincita potenziale per il quale e' consentita

l'accettazione di scommesse che comunque non puo' essere superiore a

50.000 euro;

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo

economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei

concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che

intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione,

almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo

economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo,

dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'

telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo

altresi' il regolamento del concorso, nonche' la documentazione

comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente,

in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e'

vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro

cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel

caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati

quando ne e' stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresi'

applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo

partecipano all'attivita' distributiva di materiale di concorsi a

premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo

economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del

soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati

dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione

vietata;

p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al

consumo.

2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione

di contrasto all'illegalita' e all'evasione fiscale, con particolare

riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso

l'intensificazione delle attivita' di controllo sul territorio:

a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da

adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da

426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede

alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero

dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento

delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad

altro ufficio;

b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite

dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le

dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in

misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del

Ministero dell'economia e delle finanze;

c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia

e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie

interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui

al primo periodo del presente comma anche mediante procedure

selettive.





Art. 13.



Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria



1) Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa

farmaceutica territoriale:

a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui

all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,

e successive modificazioni, e' ridotto del 12 per cento a decorrere

dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in

vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione

non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o

che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai

medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30

settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e ferma restando

l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme

vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla

corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di

farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti

praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una

quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle

eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito

e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta e'

effettuata in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali

con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al

netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro.

A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;

b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,

del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive

modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti

da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale

brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al

netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo

del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

sono cosi' rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per

cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per

cento. La rimanente quota dell'8 per cento e' ridistribuita fra i

farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando

la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura

dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del

decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato

rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo del

presente comma, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di

farmaci o altra utilita' economica, comporta, con modalita' da

stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze:

1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante

determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei

farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione

della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo;

2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario

regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non

dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al

quintuplo di tale importo;

3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria

amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di

reiterazione della violazione l'autorita' amministrativa competente

puo' ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non

inferiore a 15 giorni;

c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di

cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.

159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.

222, e' rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno

2009.

2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a

favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli

interventi di cui al comma 3, lettera a).

3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle

disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti

conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la

regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni

di euro;

b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento

del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma

796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione

delle emergenti difficolta' per il completamento ed il consolidamento

del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a

causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario

ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge

1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 novembre 2007, n. 222.

4. L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in

commercio di un medicinale di cui e' scaduto il brevetto, ovvero di

un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto,

puo', nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'autorizzazione

all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre

il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purche' la differenza tra

il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente

sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o

pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose;

sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5

euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i

farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.

5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il

livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui

concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in

diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione

economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di

ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario

nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa

espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio

2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle

allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.





Art. 14.



Ulteriori disposizioni finanziarie



1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre

misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi

interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza

pubblica e con le assegnazioni gia' disposte, di un importo non

inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro

nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per

il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse

complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a

sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo

pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo

infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del

citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere

utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato

articolo 18.

2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con

decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 22 dicembre

2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004,

e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attivita'

produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al

Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire

l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di

elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonche' di apparecchi

televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni

ubicate nelle predette aree.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono

adottate le disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012

gli investimenti immobiliari per finalita' di pubblico interesse

degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di

ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non

abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per

cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni

individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire

l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale,

anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi,

accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione

della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato

all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla

solidarieta'.

5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31

dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a

totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non

abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale sono

revocati. Le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio

dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all'articolo

1 per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attivita' di

ricostruzione di cui al presente decreto. Con provvedimenti di cui

all'articolo 1, comma 1, si provvede ad individuare le quote da

versare annualmente all'entrata e relative assegnazioni ai soggetti

beneficiari. Per la compensazione degli effetti derivanti dal

presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, 300

milioni per l'anno 2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 300 milioni

per l'anno 2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal

presente decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200

milioni di euro per l'anno 2010, del fondo per la compensazione degli

effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.





Art. 15.



Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica



1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui

all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le

modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore

delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal

sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della

sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto;

per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da

chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la

ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque

connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. L'uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio

dei Ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 e'

esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente

il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della protezione civile, e' punito ai sensi

dell'articolo 497-ter del codice penale.







Art. 16.



Prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli

interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione

Abruzzo



1. Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del

capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unita'

di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle

infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento ed

esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e

forniture, nonche' nelle erogazioni e concessioni di provvidenze

pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione

delle aree di cui all'articolo 1.

2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attivita' di

cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza

delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto

supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione

specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una

forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non

puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello

dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con

i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da

adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le

risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata

da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie

e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito,

con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per

l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono

definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del

Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di

cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto

lavori, servizi e forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza

delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta

sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto

dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici

aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e

concessioni di provvidenze pubbliche, e' prevista la tracciabilita'

dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della

giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico

e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite

le modalita' attuative del presente comma.

6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione

opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica.







Art. 17.



Svolgimento G8 nella regione Abruzzo



1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo

socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il

6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21

settembre 2007, che avra' luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009,

si terra' nel territorio della citta' di L'Aquila.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della

nuova localizzazione dell'evento predetto nonche' dell'ottimizzazione

degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base

dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive

modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze

del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21

settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24

settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per

assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione

nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all'organizzazione

del vertice G8 nella citta' di L'Aquila.

3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per

affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al

presente decreto, il Commissario delegato provvede alla

riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per

l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto

consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta

salva la puntuale verifica delle quantita' effettivamente realizzate

per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti

giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre

2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il

diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono piu'

dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute

agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni

eseguite su piu' turni e di premio di produzione, sui lavori

contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le

forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui

al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa

localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le

parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera

professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento

rispetto al compenso originariamente pattuito.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su

proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi

derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti

attuativi e i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva

per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'economia e delle finanze.







Art. 18.



Copertura finanziaria



1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3,

commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4,

dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e

dall'articolo 11, commi 1 e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per

l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni

di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a

500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8

milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno

2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro

per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni

di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno

2033, si provvede, quanto:

a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per

l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle

risorse di cui all'articolo 13, comma 5;

d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per

l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 per l'anno

2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8

milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a

133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per

l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di

euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno

2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate

dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.









Art. 19.



Entrata in vigore



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.



Dato a Roma, addi' 28 aprile 2009



NAPOLITANO



Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Maroni, Ministro dell'interno

Sacconi, Ministro del lavoro della

salute e delle politiche sociali

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare

Matteoli, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Bondi, Ministro per i beni e le

attivita' culturali

La Russa, Ministro della difesa

Alfano, Ministro della giustizia

Scajola, Ministro dello sviluppo

economico

Gelmini, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Zaia, Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

Meloni, Ministro della gioventu'



Visto, il Guardasigilli: Alfano