ECCO IL TESTO DEL DECRETO LEGGE ABRUZZO (art.1-10)

ABRUZZO. Di seguito il testo integrale del decreto legge Abruzzo sull'emergenza sisma che da oggi 29 aprile approda per la discussione in Senato * SECONDA PARTE (Art. 11-19)

DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009 , n. 39



Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori

interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)





CAPO I Interventi immediati per il superamento

dell'emergenza





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli

eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo,

nonche' per potenziare le attivita' e gli interventi di protezione

civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri

dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle

infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali,

della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico,

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle politiche

agricole alimentari e forestali e della gioventu';



Emana

il seguente decreto-legge:





Art. 1.



Modalita' di attuazione del presente decreto;

ambito oggettivo e soggettivo



1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi

dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto

attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei

confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno

colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla

base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal

Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensita'

MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto

del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i

predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti,

le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori

alla data del 6 aprile 2009.

3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di

quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni

localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2,

in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e

l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.









CAPO I Interventi immediati per il superamento

dell'emergenza





Art. 2.



Realizzazione urgente di abitazioni



1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio

dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio

1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con

ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in

termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei

comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una

durevole utilizzazione, nonche' delle connesse opere di

urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita

sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o

dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in

attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.

2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di

sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualita',

innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica,

protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico

per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilita'

ambientale.

3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui

al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che

delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.

4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente

della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati,

alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli

edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni

urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7

agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta

dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle

opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione

d'urgenza delle aree individuate.

5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se

derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante

degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo

preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed

in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro

avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario

delegato da' notizia della avvenuta localizzazione e conseguente

variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune

e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a

diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione

decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si

applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8

giugno 2001, n. 327.

6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni

delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il

Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro

adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale

di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in

possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a

favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente

indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche

locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di

provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dal

Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in

possesso.

7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di

immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso

giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono

ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa

vigente.

8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento

di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque

di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dal Commissario

delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento,

espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della

utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma

1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,

e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal

Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della

Regione o di altro ente pubblico anche locale.

9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto con le modalita' di

cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del

medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro

emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria

di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' consentito il

subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al

cinquanta per cento.

10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui

all'articolo 7, comma 1, puo' procedere al reperimento di alloggi per

le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per

il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni

riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri

uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

11. L'assegnazione degli alloggi e' effettuata dal sindaco del

comune interessato, il quale definisce le modalita' dell'uso

provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari,

secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.

12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio

delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui

all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di

intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri

derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse

stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

13. Per le finalita' di cui al presente articolo, fatto salvo

quanto previsto dal comma 10, e' autorizzata la spesa di 400 milioni

di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.









CAPO I Interventi immediati per il superamento

dell'emergenza





Art. 3.



Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad

uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese



1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma

del 6 aprile 2009 sono disposti:

a) la concessione di contributi, anche con le modalita' del

credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo

Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad

abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per

l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale

distrutta;

b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa' controllata

dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il

finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di

finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto

contrattuale;

c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello

Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera

a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da

immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la

contestuale cessione alla societa' di cui alla lettera b) dei diritti

di proprieta' sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della

cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, e' detratto dal

debito nel quale lo Stato subentra;

d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul

valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai

finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli

concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o

reali, nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui

alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli

onorari e dei diritti notarili;

e) la concessione di contributi, anche con le modalita' del

credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili

diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonche' di

immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;

f) la concessione di indennizzi a favore delle attivita'

produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per

effetto degli eventi sismici;

g) la concessione di indennizzi a favore delle attivita'

produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili

distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte

o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili

strumentali all'esercizio delle attivita' ivi espletate;

h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni

mobili anche non registrati;

i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite

ad attivita' sociali, ricreative, sportive e religiose;

l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati

alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui

redditi e della imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche'

le modalita' della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle

disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto

ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.

3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale

di cui alla lettera a) del comma 1 i soggetti autorizzati

all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo

1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni

di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo

periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di

concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore

di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili

adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove

abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei

territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e' concessa dal

Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti

dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed

accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle

persone fisiche cui e' stato concesso il credito ai sensi del

presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla

scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le

modalita' di concessione della garanzia, il termine entro il quale

puo' essere concessa, nonche' la definizione delle caratteristiche

degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti

con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri

derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del

presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,

numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, con imputazione all'unita' previsionale di base

[3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione

del comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una

convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle

finanze.

4. La realizzazione di complessi residenziali puo' essere

effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni.

5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o

la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo

la data del 6 aprile 2009. La proprieta' degli immobili per i quali

e' stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la

ricostruzione non puo' essere alienata per due anni dalla concessione

del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione

della presente disposizione sono nulli.

6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2,

con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle

risorse di cui all'articolo 14, comma 1, e' autorizzata la spesa di

euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011,

di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno

degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6

milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno

2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al

2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di

euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.









CAPO I Interventi immediati per il superamento

dell'emergenza





Art. 4.



Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici



1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono

stabiliti:

a) i criteri e modalita' per il trasferimento, in esenzione da

ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni

interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano

piu' utilizzabili o che siano dismissibili perche' non piu'

rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non

risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del

patrimonio immobiliare, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma

5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio

appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal

Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonche' gli immobili di

cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non

ancora destinati;

b) le modalita' di predisposizione e di attuazione, da parte del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le

amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i

sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per

il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi

sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del

Conservatorio di musica di L'Aquila, nonche' le caserme in uso

all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di

proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse

storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42;

c) le modalita' organizzative per consentire la pronta ripresa

delle attivita' degli uffici delle amministrazioni statali, degli

enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio

colpito dagli eventi sismici e le disposizioni necessarie per

assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli

uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera

b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualita' di

Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato

interregionale alle opere pubbliche.

3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1

interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e

ferroviarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente,

fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per

l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del

contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100

milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del

contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A.

2007-2011.

4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo

e' riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste

dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia

scolastica. La regione Abruzzo e' autorizzata, con le risorse di cui

al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia

scolastica, gia' predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11

gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in

precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione

e' prorogato di sessanta giorni.

5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca finalizzate agli

arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni

scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una

sollecita ripresa delle attivita' didattiche e delle attivita'

dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi

sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui

all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'

autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro

14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011.

L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma e' disposta

con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia

di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo

1988, n. 67, e' riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse

disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un

nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla

riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il

rischio sismico; nell'ambito degli interventi gia' programmati dalla

regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione

procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire

le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture

danneggiate.

7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo

dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere

riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento

prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti

da norme comunitarie.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima

di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la

provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma

2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i

prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata

in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito

puo' essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a

partire dalla data della rinegoziazione.

9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le

risorse di cui all'articolo 14, comma 1.









CAPO I Interventi immediati per il superamento

dell'emergenza





Art. 5.



Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e

amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei

termini, nonche' alle comunicazioni e notifiche di atti



1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e

amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici

giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad

eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti

cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia

di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione,

ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli

abusi familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata

trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In

quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal

presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non

impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del

giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le

udienze processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro

difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti

che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei

comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.

3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti,

avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita'

lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori

individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei

termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,

comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed

eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e'

sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere

dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facolta' di

rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il

decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio

stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per

lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini

relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione

coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali,

nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di

esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di

attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi

e giurisdizionali.

4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini

di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile

2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad

ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono

sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei

debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva

la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.

5. Per il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo

1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini

preliminari, nonche' i termini per proporre querela e sono altresi'

sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla

data del 6 aprile 2009.

6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una

delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,

era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:

a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini

previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o

decadenza per lo svolgimento di attivita' difensiva e per la

proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti

contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone

d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di

convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per

la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di

custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera,

altresi', qualora le parti processuali interessate o i relativi

difensori rinuncino alla stessa.

8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui

il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi

5 e 6, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e'

rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

9. E' istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari

di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli

atti giudiziari.

10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, gia' nominati

alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti,

avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita'

lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori

individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la

notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita

fino al 31 luglio 2009, a pena di nullita', presso il presidio per le

comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.

11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso

l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede

temporanea della medesima Avvocatura.









CAPO I Interventi immediati per il superamento

dell'emergenza





Art. 6.



Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilita'

interno, modalita' di attuazione del Piano di rientro dai

disavanzi sanitari



1. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone

colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di

adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori

e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento

dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi

natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione

finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonche' alla Regione,

nonche' di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18

della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di

pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini

di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici

finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di

bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli

immobili agricoli ed extragricoli;

e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio

per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad

uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e

locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di

proprieta' dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei

tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per

l'assicurazione obbligatoria, nonche' la ripresa della riscossione

dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi

per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonche' di ogni altro

termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma

rateizzata;

h) la eventuale proroga di un anno del termine di validita' delle

tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere

sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure

di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo

economico, nonche' i progetti regionali sui distretti industriali

cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui

all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni;

l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera

di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e

degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel

rilancio delle attivita' produttive e per la ricostruzione dei

territori colpiti dal sisma;

m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le

imprese che presentano in ritardo, purche' entro il 30 novembre 2009,

le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui

all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre

1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge

25 gennaio 1994, n. 70;

n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei

finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di

credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito

ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari

finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 e

107 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa

depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi

attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del

reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,

nell'esercizio in cui sono incassati;

o) l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni

2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla

provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per

fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

p) l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni

2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate

allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o

privati;

q) le modalita' di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi

sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13,

comma 3, lettera b);

r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti

il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e

8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto il

differimento dei termini per:

a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui

all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione

dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo

n. 267 del 2000;

c) la presentazione della certificazione attestante il mancato

gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili

adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero

dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;

d) la presentazione da parte degli enti locali della

certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di

servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA

corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico

locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI

sugli edifici classificati in categoria D.

3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della

provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli

comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data

fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed

il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi e' prorogato fino

allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da a) ad n) e'

autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno

2010 di euro 51.000.000.









CAPO I Interventi immediati per il superamento

dell'emergenza





Art. 7.



Attivita' urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia,

delle Forze armate



1. Per gli interventi di assistenza gia' realizzati in favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n.

3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21

aprile 2009, nonche' per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre

2009, in aggiunta alle somme gia' trasferite al fondo della

Protezione civile, e' autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto

salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle

attivita' necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento

sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del

fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, e'

autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni

di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa

complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle

Forze di polizia direttamente impegnato nell'attivita' indicate al

presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31

dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro

straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili proâ€'capite da

ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del

Corpo dei vigili del fuoco, e' autorizzata, in aggiunta a quanto

previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno

2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e

di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco».

4. La regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 31

dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di

collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati

dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile,

della sanita' e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile

2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente,

nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle

risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).









CAPO I Interventi immediati per il superamento

dell'emergenza





Art. 8.



Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese



1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del

6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese,

sono disposti:

a) la proroga dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con

requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24

dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione

figurativa;

b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e

continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma

2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di

rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori

autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e

professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza

e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli

eventi sismici;

c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla

data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei

comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali, nonche' la non applicazione delle sanzioni

amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per

ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del

rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino

al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data

degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia

delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non

interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009

erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui

all'articolo 1, comma 2;

d) la non computabilita' ai fini della definizione del reddito di

lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali,

erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte

sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti

nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di

lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri

lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui

all'articolo 1, comma 2;

e) modalita' speciali di attuazione delle misure in materia di

politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale

finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle

provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e

nell'ambito delle disponibilita' della gestione finanziaria

dell'AGEA;

f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli

utenti residenti nei comuni di cui al comma 1 in transito nell'area

colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.

2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni

di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e

per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle

risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo

19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato

dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati,

per le seguenti finalita':

a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la

prima infanzia;

b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;

c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali

madre bambino;

d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalita'

di cui all'articolo 1.

3. Al fine dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa, per

l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30

milioni di euro.









CAPO II Misure urgenti per la ricostruzione





Art. 9.



Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali

provenienti da demolizioni



1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e

privati, nonche' quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici

danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D

della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come

rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di

raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo

individuate.

2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il

produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera

b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il comune di

origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i

dati relativi alle attivita' di raccolta, trasporto, selezione,

recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i

relativi oneri.

3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni

dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma

1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in

possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle

procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei

rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la

tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio,

al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della

salute pubblica e dell'ambiente.

4. L'ISPRA assicura il coordinamento delle attivita' realizzate

dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai

sensi del presente articolo, nonche' il necessario supporto

tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le

attivita' degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui

al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, i termini di validita' delle iscrizioni all'Albo

nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale

dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino

dell'operativita' della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo

transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal

Comitato nazionale dell'Albo.

7. Allo scopo di assicurare la continuita' delle attivita' di

smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed

igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto,

considerata l'imminente saturazione della discarica sita nel comune

di Poggio Picenze, e' autorizzata da parte della Regione, sentiti gli

enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della

normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a

discarica presso i comuni di Barisciano - localita' Forfona e Poggio

Picenze - localita' Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo

smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:

19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.

8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,

nonche' all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003,

n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle

condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da

effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione

provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo

smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando,

sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli

interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente

all'eventuale utilizzo.

9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio

1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere

definite le modalita' operative per la gestione dei rifiuti di cui al

presente articolo.









CAPO III Interventi per lo sviluppo socio-economico

delle zone terremotate





Art. 10.



Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale



1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere stabilita

l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo

15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di una apposita sezione

destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e

medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi,

nonche' per gli studi professionali, con la previsione di modalita'

particolari per la concessione delle stesse.

2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro

finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte

degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere,

con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari

notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo

strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, puo' essere

destinata al finanziamento di accordi di programma gia' sottoscritti

per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge

1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da

sottoscrivere, con priorita' per le imprese ammesse alla procedura di

amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio

1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,

compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori

dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della

farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e

dell'edilizia sostenibile, nonche' ai contratti di programma che alla

data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia'

presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e

lo sviluppo di impresa e' incaricata degli interventi di cui al

presente comma.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono

disciplinate le modalita' per la destinazione alla regione Abruzzo

della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche

giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni

della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la

medesima regione, nonche' le modalita' di monitoraggio, attuazione e

rendicontazione delle iniziative intraprese.

5. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' dei centri di

accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in

situazioni di difficolta', ivi comprese quelle derivanti dagli

effetti degli eventi sismici, e' autorizzata la spesa di tre milioni

di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o

di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di

cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3

milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C

allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.