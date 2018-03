Ecco i primi immobili agibili dell’Aquila: sono 307

L'ELENCO L’AQUILA. Il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, ha emanato un avviso alla cittadinanza con il quale rende noto il primo elenco dei 307 immobili dichiarati agibili, sulla scorta dei rilievi effettuati dalle squadre di tecnici, coordinate dal dipartimento della Protezione civile. * I CONTRIBUTI PER LE SISTEMAZIONI AUTONOME, ECCO I MODULI

«Per i cittadini residenti in questi edifici – ha dichiarato Cialente – da questo momento viene di fatto annullato la precedente ordinanza dell'8 aprile, con la quale avevo di fatto dichiarato inagibile tutti gli edifici del territorio comunale dell'Aquila. E' chiaro che il rientro nelle abitazioni non è obbligatorio con questo avviso, ma è lasciato alle decisioni che ciascun cittadino vorrà assumere. Nei prossimi giorni verranno pubblicati, di volta in volta, gli elenchi degli altri edifici dichiarati agibili dalle verifiche effettuate a cura della Protezione civile».L'elenco è stato elaborato incrociando i dati delle verifiche effettuate dalla protezione civile con i numeri civici delle abitazioni. E' stato pertanto reso noto un elenco di immobili per i quali è stata raggiunta la certezza dell'identificazione dell'immobile, ai fini dell'agibilità dopo l'evento sismico del 6 aprile.