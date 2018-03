Quelle crepe alla casa dello studente, «denunciate tante volte»

LA TESTIMONIANZA. L’AQUILA. La casa dello studente è una delle strutture nella zona centrale della città che non ha retto alla furia del terremoto di lunedì notte.









. L'AQUILA. La casa dello studente è una delle strutture nella zona centrale della città che non ha retto alla furia del terremoto di lunedì notte.Decine i ragazzi morti al suo interno, sepolti vivi dalle macerie. Bisognerà adesso accertare i motivi del crollo di una struttura su cui oggi infuria una tempesta di polemiche.L'edificio, costruito intorno al 1965 si è spaccato in due tronconi. Un'ala è collassata di un piano perdendo mezza fila di camere, circa sei stanze, ognuna destinata a ospitare due studenti. Un'ottantina, in questi giorni, gli ospiti della struttura, che può raccoglierne circa centoquaranta.Alla trasmissione Uno Mattina è arrivata oggi la drammatica testimonianza di Carmela una studentessa che viveva nella casa dello studente . Lei però si è salvata e il suo racconto oggi fa venire i brividi e apre una lunga serie di dubbi.«Avevamo denunciato le crepe e lo stato di questa struttura assurda», ha detto Carmela al telefono, «non c'erano scale d'emergenza, non è mai stato fatto un piano di evacuazione».La giovane studentessa ha raccontato che molti ragazzi che vivevano nella casa nei mesi scorsi si erano lamentati e avevano segnalato la presenza di «crepe anomale».Ma dopo i controlli i tecnici hanno sempre detto che non c'era alcun problema.«Nella camera 211, proprio nella zona dove la casa è crollata», ha raccontato ancora Carmela in modo concitato, «c'era una crepa che ogni anno veniva ristuccata. Quando alcuni amici che vivevano nella camera 210 lunedì notte sono riusciti a mettersi in salvo hanno visto che quella camera non c'era più. Era completamente crollata».«Il 31 marzo», ha raccontato ancora Carmela, «quando in città ha fatto una scossa di magnitudo 4.0 e L'Aquila ha tremato in modo spaventoso, ci hanno evacuato per 10 minuti. Poi ci hanno fatto tornare dentro assicurandoci che era tutto tranquillo».La studentessa ha detto anche che quando il 1° aprile il sindaco Cialente ha ordinato la chiusura di tutti i plessi scolastici «la casa dello studente è rimasta aperta perché giudicata agibile, sebbene non ci fosse un piano di evacuazione e non ci fossero scale esterne ma solo un'unica tromba interna». «Sono stata presa per stupida e per esagerata tante volte», ha raccontato ancora, «io però il 31 marzo ho dormito a Collemaggio con mio fratello, il mio ragazzo e alcuni amici. La mattina dopo, alle 8, ho fatto le valige e me ne sono andata. Anche le mie amiche che vivevano sul mio stesso piano sono andate via. E' rimasta solo una ragazza che lunedì notte si è salvata per miracolo perché dopo che è riuscita a fuggire le scale sono crollate».a.l. 09/04/2009 10.12