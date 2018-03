Altre due scosse. Sabato scuole chiuse a Magliano dei Marsi

L'AQUILA. Due scosse di terremoto sono state registrate questa mattina dopo quella di magnitudo 3.3. di giovedì sera.

La prima si è avvertita distintamente alle 8.36 e ha avuto una magnitudo di 2.2. L'epicentro è tra i comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Montereale e Pizzoli. Pochi minuti dopo, alle 9 in punto, una seconda scossa di magnitudo 2.4 è stata avvertita nella stessa zona. Il Comune di Magliano dei Marsi, intanto, comunica che anche domani, sabato 15 gennaio, le scuole rimarranno chiuse. Il provvedimento era stato assunto ieri sera, dopo la scossa di magnitudo 3.3 e infatti questa mattina gli studenti non hanno fatto lezione. Il Comune ha ritenuto opportuno prendere ulteriore tempo per eseguire accertamenti più approfonditi sugli edifici scolastici a seguito delle continue scosse.

Ieri a seguito della scossa nella frazione di Rosciolo sono caduti alcuni comignoli e l'intonaco degli edifici più vecchi.

14/01/2011 16.56