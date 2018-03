Ricostruzione, «300 mln spariti nel nulla». Pd: «Chiodi si dimetta»

L'AQUILA. Mistero su 300 milioni di euro ''spariti''. Accuse e dubbi del Partito Democratico: «gravissimo che Chiodi non sappia dirci che fine hanno fatto». Il presidente non chiarisce ma attacca: «deplorevole teatrino, professionisti della disinformazione».

«Il tempo del commissariamento della ricostruzione post-terremoto è concluso. Solo Chiodi non si è reso conto che il sogno è finito. Lasci e torni a fare il presidente della Regione».

E' questa la richiesta del consigliere regionale del Pd Giuseppe Di Pangrazio che ha commentato così l’audizione del commissario, che ieri ha partecipato ai lavori della Commissione Speciale per la ricostruzione. «Ancora una volta – ha puntualizzato Di Pangrazio, che ha convocato una conferenza stampa, a cui hanno partecipato anche il consigliere Claudio Ruffini e il vice presidente del Consiglio regionale Giovanni D’Amico – Chiodi è stato evasivo su una serie di questioni su cui da tempo chiediamo chiarimenti, come i costi del progetto Case e la vicenda dell’istituzione della Zona Franca Urbana».

Secondo Di Pangrazio, ad esempio, il commissario non avrebbe ancora spiegato che fine hanno fatto i quasi 300 milioni di euro della differenza tra i fondi stanziati dalla Protezione Civile per il progetto Case (pari a un miliardo e 86 milioni di euro) e quelli effettivamente spesi per le opere (809 milioni).

«In audizione – ha continuato l’esponente del Pd – Chiodi ha risposto di non saperne nulla, promettendo che si sarebbe informato. A nostro parere è gravissimo che il Commissario delegato non abbia conoscenza di dove siano finiti quei soldi. Dimostra che non è in grado di ricoprire un ruolo tanto delicato».

Dal PD sono arrivate accuse anche alla gestione dei rapporti con l’Unione Europea per la Zona Franca dell’Aquila. Lo scorso settembre è stata richiesta l’integrazione della documentazione da parte dell’Ue, ma l'opposizione non avrebbe mai visto cosa è stato inviato a Bruxelles.

«Ad oggi», ha spiegato ancora il consigliere, «non sappiamo se i documenti prodotti dalla Regione siano sufficienti a portare avanti l’iter per l’istituzione». Non sono mancati riferimenti ai ritardi nell’avvio dei lavori di ristrutturazione delle palazzine dell’Ater dell’Aquila, classificate “E”, per i quali «circa 84 milioni – ha precisato ancora il Consigliere – giacciono inutilizzati nelle casse del Provveditorato alle Opere pubbliche, a cui il Commissario ha affidato i lavori, sottraendoli alla competenza dell’Ater stessa».

L’ultima stoccata è relativa alle dichiarazioni di Chiodi sul progetto per i sottoservizi all’Aquila, presentato dalla Gran Sasso Acque. «Il Commissario – ha rimarcato Di Pangrazio – ha lasciato intendere che l’aumento del costo delle opere, passato da 30 a 140 milioni di euro, fosse legato a un tentativo della società di approfittare della situazione. In realtà, invece, è stata la Struttura Tecnica di Missione a chiedere integrazioni al progetto, prevedendo interventi non solo per fogne e condutture idriche, ma anche per le reti telefoniche, elettriche e del gas».

Da D’Amico, infine, è arrivato l’invito a costituire una nuova governance della ricostruzione, «in cui Comuni del cratere sismico, Regione e Governo, siedano in posizioni paritetiche e dialoghino sulle problematiche del dopo sisma. Sono convinto che il nuovo Governo di Mario Monti possa giocare un ruolo importante nel riportare alla normalità questi equilibri».

17/11/2011 14.31

CHIODI: «RESTO AL MIO POSTO»

«Già dai primi di settembre ho inoltrato la richiesta di chiarimenti» sui soldi del progetto Case, ha replicato il presidente Chiodi.

Sulla Zfu ho «stigmatizzato le lungaggini burocratiche della UE ed ho suggerito di attendere comunque fiduciosamente un esito favorevole, considerate le riunioni fatte e le carte prodotte».

Ma il commissario non ha paura: «è la tecnica dei sorrisi davanti e delle pugnalate dietro la schiena». «Conoscendo gli attori di questo deplorevole teatrino» il commissario si dice convinto che «nelle prossime settimane, in vista delle elezioni amministrative, la situazione è destinata a peggiorare». «Da parte mia - conclude - rassicuro gli aquilani che non mi faró influenzare dai professionisti della disinformazione e della strumentalizzazione; il mio obiettivo rimane quello di ricostruire, quanto meglio possibile, un territorio colpito da una drammatica calamitá naturale, prescindendo dalla pochezza politica di alcuni suoi rappresentanti».

17/11/2011 17.43