Dopo il sisma un grazie ai vigili del Fuoco... ma la medaglia costa

L'AQUILA. Vigili del Fuoco nell'emergenza sisma: li hanno chiamati gli angeli del terremoto. Hanno lavorato in città fin da subito e si sono precipitati da tutta Italia al centro del cratere dopo la scossa devastatrice delle 3.32.

Hanno scavato per interminabili ore sotto le macerie per salvare i vivi e recuperare i morti.Hanno accompagnato gli sfollati nelle abitazioni pericolanti per portare via i pochi oggetti personali, hanno messo in sicurezza palazzi, chiese, monumenti.In molti casi hanno ripristinato la viabilità dei centri interessati dai crolli e insieme alle sovraintendenze per i beni architettonici e monumentali hanno trasportato e messo in sicurezza di beni artistici mobili.Inoltre 100 ingegneri del Corpo hanno effettuato 26 mila sopralluoghi per verificare la stabilità degli edifici e fare un censimento dei danni.Ma si conta che gli interventi complessivamente effettuati sono 203.352.Un lavoro enorme.Adesso arriva per loro un primo riconoscimento, dopo che per mesi hanno denunciato orari massacranti e stipendi da fame.Ma anche in questo caso non è tutto oro quello che luccica e non mancano sorprese.Come spiega il consigliere regionale, Cesare D'Alessandro (Idv), infatti, dopo gli enormi sforzi arriva una ricompensa ma non dal pagamento degli straordinari, dell'indennità di rischio e quant'altro, bensì dal riconoscimento di una benemerenza sotto forma di medaglia, autorizzata dalla Protezione Civile nazionale.«Sin qui niente di nuovo», continua D'Alessandro, «se non fosse che il titolo di benemerenza è concesso a richiesta dell'interessato previo pagamento della modica cifra di 130 euro».Sembra quasi uno scherzo ma il consigliere regionale assicura che non è così: « i singoli Vigili del Fuoco devono versare quella cifra per ottenere la medaglia e, quindi, per il riconoscimento della propria partecipazione all'emergenza del post-terremoto, devono pagare una società privata: la System Data Center, produttore e distributore unico incaricata dal Governo Berlusconi con DecretoLo stesso decreto. (all'art. 9, comma 2) prevede “fortunatamente” che in certi casi si possa essere esentati dal pagamento: «non lo auguriamo a nessuno», continua D'Alessandro, «infatti, per non pagare bisogna essere morti e, quindi, ottenere di diritto la medaglia alla memoria».12/03/10 11.07