La rivolta delle carriole invaderà la zona rossa. Cialente:«è pericoloso»

L'AQUILA. «Siamo pronti a confermare la nostra mobilitazione sulle macerie e non abbiamo paura di entrare di nuovo a piazza Palazzo».













Lo ha detto un esponente del comitato cittadino "3e32" sorto all'indomani del terremoto, Mattia Lolli, a margine di un'assemblea pubblica in piazza Duomo finalizzata a decidere le modalità della cosiddetta «rivolta delle carriole», in programma domenica prossima nel capoluogo abruzzese.Un'iniziativa in cui i cittadini andranno nel cuore della zona rossa per rimuovere alcune delle macerie, per sollecitare l'attenzione sui ritardi nella ricostruzione.«Non abbiamo paura di andare avanti nella nostra protesta - ha detto Lolli - siamo disposti anche a superare le barricate di piazza Palazzo come abbiamo fatto le altre domeniche, perché nessuno può scoraggiarci o strumentalizzare la nostra manifestazione» .Una posizione che non è stata però condivisa da tutta l'assemblea.Alcuni tra i cittadini presenti, infatti, hanno espresso preoccupazione di fronte alla volontà di forzare i blocchi.«Non credo - ha detto Marcello Prosperococco - che tutti i cittadini siano disponibili ad andare fino a piazza Palazzo».«E' passato quasi un anno ma in centro sembra essere passato un solo giorno», recita un volantino. «E' passato quasi un anno e nel centri storici abbandonati si odono i latrati di sciacalli gelatinosi, pochi ridono e ingrassano. Dopo tante promesse. Ordinanze, spettacoli, televisioni ho capito che devo fare qualcosa. Da questa domenica e per ogni domenica», continua il volantino, «metto la tuta, i guanti e la mascherina. Non per andare a sciare» ma per «rimuovere le macerie del centro storico. Insieme faremo scappare avvoltoi e sciacalli e metteremo a nudo le responsabilità di chi doveva prevenire e ricostruire e non lo ha fatto».E se una fetta di aquilani è pronta a manifestare e 'lavorare' il sindaco Massimo Cialente invita, «con rammarico», i cittadini a «non oltrepassare il varco di Piazza Palazzo».Sebbene la zona sia transennata nelle scorse settimane si è sempre preferito lasciar entrare i manifestanti per evitare uno scontro con le forze dell'ordine.E proprio ieri l'ennesima frana ha provocato la chiusura di via XX settembre.A cedere un costone della collina di Belvedere, il sindaco ha prontamente emesso una ordinanza di chiusura della strada che rimarrà chiusa fino a quando l'arteria non sarà stata messa in sicurezza.«In questi giorni - dice -, con i tecnici comunali e con i Vigili del Fuoco, abbiamo valutato la sicurezza di corso Umberto I e della piazza stessa. Purtroppo dai sopralluoghi effettuati é emerso che la situazione di alcuni grandi edifici, in particolare quello della Biblioteca Provinciale, è a grave rischio. Abbiamo cercato di verificare se vi fossero altre piazze, attualmente in zona rossa, dove poter far svolgere la manifestazione in modo sereno e sicuro. Con dolore devo informare che delle decine e decine di piazze, piccole e grandi, che erano il nostro orgoglio e il nostro punto di incontro, ad oggi nessuna è in totale sicurezza. Questo perché, a distanza di 11 mesi, nonostante il processo di puntellamento sia iniziato e vada avanti speditamente, molti edifici sono in condizioni di pericolosità e, in molti casi, la situazione è addirittura peggiorata rispetto a quella iniziale a causa del maltempo».«So - prosegue Cialente - che questo mio comunicato stampa addolora ancora di più gli aquilani, perché saremmo potuti andare in piazza della Prefettura, in piazza Machilone, in piazza Bariscianello o nelle altre piazza cittadine. Questo fatto ci riempie di dolore, ma forse è utile per far capire all'intero Paese e soprattutto a tutti coloro che ci attaccano come aquilani qual è la dimensione della tragedia che ci ha colpito, distruggendo la nostra città e, con essa, le nostre vite e i nostri sentimenti di comunità».«E' un dolore che solo noi possiamo comprendere e per il quale chiediamo ancora solidarietà e aiuto, ma soprattutto rispetto da parte di tutti. Io ringrazio i miei concittadini sia per quando hanno ringraziato per ciò che è stato ottenuto, sia per quando denunciano tutto ciò che ancora si deve compiere per restituire L'aquila agli aquilani e all'Italia».«La manifestazione di domenica scorsa», prosegue Cialente, «è servita a far acquisire consapevolezza al Paese del problema dello smaltimento delle macerie e a far comprendere al Governo che lo smaltimento di oltre 4 milioni di tonnellate dei resti delle nostre case è emergenza nazionale e non dei sindaci del cratere».27/02/2010 9.40