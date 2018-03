Attività commerciali danneggiate verso la riapertura, ecco come fare

IL MODULO. L'AQUILA. Riaprire le attività commerciali danneggiate: il Comune sta predisponendo carte e documenti per far ripartire la città.

E' disponibile il modello da riempire per essere autorizzati a riaprire un'attività produttiva in locali facenti parte di immobili classificati con esito “B”.Gli interessati che intendano ottenere l'agibilità dei propri locali, prima del completamento delle procedure per dell'ottenimento dell'agibilità dell'intero edifico, possono richiedere presso gli uffici del Settore Territorio del Comune dell'Aquila, in via Rocco Carabba un ulteriore sopralluogo, proprio al fine di ottenere l'agibilità parziale.La richiesta, a firma del titolare delle attività, deve essere corredata da: assenso del proprietario e la relazione di un professionista abilitato, con l'indicazione dei danni provocati dal sisma, l'esatta indicazione dei rischi esterni presenti e i lavori necessari per il ripristino dell'agibilità parziale.L'amministrazione Comunale provvederà, in fase di istruttoria ad inviare una squadra di tecnici, per effettuare un ulteriore ispezione, per verificare le reali condizioni del danno e dei rischi esterni.La squadra tecnica sarà composta da un rappresentante del Comune, un Vigile del Fuoco e un componente designato dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale.A lavori ultimati, il proprietario (o titolare dell'esercizio commerciale) dovrà depositare al Comune, Settore Territorio, una dichiarazione resa dal professionista abilitato, con la quale si attesta la regolarità dei lavori effettuati e la ripristinata agibilità parziale.Solo al perfezionarsi di tale adempimento potrà intendersi ripristinata esclusivamente l'agibilità parziale del locale, in relazione ai soli danni causati del sisma.L'agibilità, sottolineano dal Comune, sarà temporanea. La stessa, infatti, potrà essere sospesa, se necessario, per effettuare i lavori di riparazione dell'intero fabbricato.Al servizio ripianificazione, politiche del territorio e ambientali sono ancora depositati 1.645 certificati di agibilità di fabbricati o porzioni di fabbricati utilizzati per attività di commercio, industriali, artigianali, studi professionali, servizi privati o pubblici.Gli interessati – il cui elenco è pubblicato sul sito internet www.comune.laquila.it – possono dunque ritirare detti certificati presso il servizio in questione, che si trova in Via Rocco Carabba n. 6, e che è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00.02/09/2009 10.29