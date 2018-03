Agibilità, secondo elenco di immobili nei quali si può ritornare

L’AQUILA. E’ stato reso noto dal Comune dell’Aquila il secondo elenco dei fabbricati agibili, cioè di quelli con esito “A” in cui è possibile – ma non obbligatorio, come ha ricordato il sindaco, Massimo Cialente – fare rientro, ovvero accedere liberamente senza l’ausilio dei Vigili del Fuoco.

Si tratta di 763 unità immobiliari tra abitazioni private, attività produttive e fabbricati pubblici, per i quali, a breve, sarà disponibile la comunicazione formale di agibilità.Come è noto, l'avvenuta agibilità consente di poter chiedere il riallaccio del gas metano.«L'Enel Gas», ricorda il Comune, «provvederà al ripristino del servizio sulla scorta degli elenchi forniti dal Comune; pertanto, per questa operazione, non occorre munirsi dei singoli certificati di agibilità».Coloro che sono inseriti nell'elenco in questione e il cui immobile rientra nelle zone in cui l'Enel Gas ha già attivato il servizio (dette aree sono riportate in fondo), possono chiamare i numeri di telefono 803001 e06/84892803 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Servizio attivo anche sabato, domenica e festivi. Il numero è raggiungibile anche dai cellulari secondo il piano tariffarioQueste le fasi che dovranno essere affrontate per il riallaccio del gas, fruendo della convenzione:1. si deve contattare Linea Amica Abruzzo e lasciare il proprio recapito con l'indicazione della propria residenza;2. successivamente linea Amica Abruzzo ricontatterà i singoli cittadini per fissare l'appuntamento con i tecnici verificatori;3. Il cittadino dopo tre giorni dalla verifica di tenuta dell'impianto riceverà la visita di ENEL RETE GAS che provvede al riallaccio;4. Entro trenta giorni l'interessato ricontatta i tecnici verificatori per far eseguire la prova degli utilizzatori (piani cottura, caldaie, scaldabagni, forni a gas).Il Comune, inoltre, ha a disposizione il seguente numero telefonico: 085-2950125 per chiunque volesse segnalare eventuali incongruenze riscontrate nell'elenco. Dette incongruenze saranno immediatamente segnalate alla Protezione civile per i provvedimenti conseguenti.Di seguito, sono elencati i Comuni e le zone di riferimento in cui, secondo quanto comunicato da Enel Gas, è possibile chiedere il riallaccio del gas.Comune FrazioneL'Aquila Est AragnoL'Aquila Est AssergiL'Aquila Est Civita di BagnoL'Aquila Est CollebricioniL'Aquila Est FilettoL'Aquila Est Fonte CerretoL'Aquila Est MonticchioL'Aquila Est N.S.I. BazzanoL'Aquila Est PescomaggioreL'Aquila Est S.AngeloL'Aquila Ovest ArischiaL'Aquila Ovest CasalineL'Aquila Ovest Colle PreturoL'Aquila Ovest CollefracidoL'Aquila Ovest Collemare Di SassaL'Aquila Ovest Foce Di SassaL'Aquila Ovest Pagliare di SassaL'Aquila Ovest Palombaia Di SassaL'Aquila Ovest Pozza di PreturoL'Aquila Ovest PreturoL'Aquila Ovest Roio ColleL'Aquila Ovest Roio PoggioL'Aquila Ovest S . VittorinoL'Aquila Ovest San Marco di PreturoL'Aquila Ovest SassaL'Aquila Ovest Zona Brecciasecca Di SassaL'Aquila Ovest Zona Cese PreturoL'Aquila Ovest Zona Colle SassaL'Aquila Ovest Zona Genzano Di SassaL'Aquila Ovest Zona Industriale PileL'Aquila Ovest Zona Menzano di PreturoL'Aquila Ovest Zona Poggio S . Maria Di SassaL'Aquila Ovest Zona Ponte San Giovanni di SassaL'Aquila Ovest Zona Santi di PreturoL'Aquila Ovest Zona Sassa ScaloLucoli CasavecchiaLucoli Colle di LucoliLucoli CollimentoLucoli FrancoliscoLucoli Lucoli AltoLucoli PiaggiaLucoli Prata / peschioloLucoli S .AndreaLucoli S .CroceLucoli San MennaLucoli Spogna / SpognettaLucoli Case SparseLucoli VilleOcre CavallettoOcre S. Felice OcreOcre S. MartinoOcre S. PanfiloOcre Valle OcreRocca di Cambio I CerriRocca di Cambio Rocca di CambioRocca di Mezzo CollebelvedereRocca di Mezzo FontavignoneRocca di Mezzo Rocca di MezzoRocca di Mezzo RovereRocca di Mezzo TerraneraRocca di Mezzo Case SparseTornimparte BaranoTornimparte Capo la VillaTornimparte Casa TiranteTornimparte Case sparseTornimparte Colle FarelliTornimparte Colle Marino / Colle FiasconiTornimparte Colle MassimoTornimparte Colle PerdonescoTornimparte Colle S. MariaTornimparte Colle S. VitoTornimparte ForcelleTornimparte Madonna della stradaTornimparte Molino SalomoneTornimparte PalombaiaTornimparte PiaggeTornimparte PianelleTornimparte Piè la VillaTornimparte Piedi La CostaTornimparte Rocca S . StefanoTornimparte S. NicolaTornimparte ViaroTornimparte Villagrande08/05/2009 16.11