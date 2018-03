L’università vuole ripartire subito e pensa ai laureandi

L’AQUILA. Solo il 30% dei locali universitari dislocati sul territorio aquilano è agibile. Ma decine di professori hanno raggiunto ieri la sede della facoltà di Scienze di Coppito 1, che è tornata a ospitare il cuore dell'attività accademica dell'università dell'Aquila.* RIAPRONO LE SCUOLE

