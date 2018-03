Provincia Teramo, Sottanelli lascia e va alla Banca del Vomano

TERAMO. Il consigliere provinciale Giulio Sottanelli si dimette per dedicarsi al progetto della Banca del Vomano; al suo posto subentra Pierangelo Pulcini.

Il consigliere provinciale Giulio Cesare Sottanelli ha annunciato stamane, nel corso di una conferenza stampa convocata in Provincia, le proprie dimissioni che verranno ufficializzate oggi in consiglio provinciale, per gli atti necessari alla conseguente surroga, e assunte domani al protocollo dell'Ente.

Siederà al suo posto sugli scranni dell'opposizione Pierangelo Pulcini, che è stato assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alba Adriatica nel '99 e primo dei non eletti nel suo collegio alle elezioni del 2009.

«Considero le mie dimissioni – ha spiegato Sottanelli – un atto dovuto, avendo contribuito al conseguimento dell'obiettivo della nascita di un nuovo soggetto economico nel settore del credito cooperativo. Ritengo che il nuovo soggetto debba essere svincolato dalla politica, anche nel rispetto dei 1600 soci della Banca e dei componenti del Comitato promotore».

Per dedicarsi pienamente al progetto della Banca del Vomano, Sottanelli “lascia” in Provincia dopo dodici anni e mezzo, in cui ha ricoperto vari ruoli: consigliere di maggioranza; capogruppo consiliare della Margherita nell'ultimo biennio della Giunta Ruffini; assessore con delega ai lavori pubblici e vicepresidente dell'Ente nella Giunta D'Agostino fino a quello attuale di consigliere d'opposizione.

«Sicuramente non è un addio alla politica – ha concluso Sottanelli nel passare il testimone a Pulcini – ma un arrivederci; mi rallegra fare un passo indietro quando questo significa un passo avanti per un amico, come Piero Pulcini, al quale mi lega un rapporto di forte stima nell'ambito di un coerente percorso politico comune». Pulcini entrerà nel pieno delle sue funzioni dal prossimo consiglio provinciale. 08/11/2011 13.46