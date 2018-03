Giulianova, pulizia spiagge post alluvione. I dubbi di Pdl e Progresso Giuliese

GIULIANOVA. Una conferenza per fugare i dubbi sulla gestione economica e tecnica dei lavori di pulizia delle spiagge giuliesi dopo le mareggiate di fine febbraio inizi marzo.

E’ questo il motivo dell’incontro dello scorso 5 novembre tra i gruppi consiliari Pdl e Progresso Giuliese del Comune di Giulianova, un’occasione per chiedere spiegazioni su un intervento costato ben 1.091.500.000 euro alle casse comunali.

L’8 marzo 2011, dopo alcuni giorni dagli episodi alluvionali del 28 febbraio e del 1-2 marzo, il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro ha emsso un verbale di somma urgenza per fronteggiare lo stato di degrado ambientale e carenza igienico sanitaria del litorale di Giulianova a causa delle mareggiate.

«Il 14 marzo», dicono i gruppi consiliari, «vengono affidati alla ditta Cama Service di Giulianova il servizio di selezione dei rifiuti sulle spiagge, e alla società Cirsu spa, la raccolta, il trasporto ed il successivo avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti, individuando l’area di proprietà comunale nella zona industriale di Colleranesco ad est del depuratore comunale di Colleranesco, come “punto temporaneo di raccolta” dei rifiuti spiaggiati che non potranno sostare per un periodo superiore a 48 ore».

«Il 31 marzo, il dirigente della 3° area, venuto a conoscenza della mancata disponibilità della Cirsu Spa a svolgere il compito affidatole, si rivolge alla ditta Cama Service che si dichiara disponibile all’esecuzione dei lavori di trasporto e smaltimento e si costituisce in Ati (associazione temporanea di impresa)».

Come emerge da un a determina dirigenziale sulla “salvaguardia degli equilibri di bilancio spese piaggiato”, firmata dal dirigente dell’area servizi alla collettività e territorio Roberto Olivieri, i costi dei lavori in questione sono così ripartiti : 800.000 euro è l’importo stanziato per l’accumulo dei materiali sulle spiagge ad opera della ditta Cama in Ati con la ditta Core, 18.000 euro la somma prevista per l’ accumulo dei materiali, il conferimento in discarica dei materiali costa 150.000 euro, la vagliatura 72.000 euro, l’ operazione raccolta e trasporto in discarica dei materiali ingombranti post alluvione 24.000 euro, il conferimento dei materiali post vagliatura 27.500 euro.

Ma secondo Progetto Giuliese e Pdl di Giulianova «c’è qualcosa che non torna». «I rifiuti», dicono i gruppi consiliari, «sostano non per 48 ore ma di più contravvenendo a quanto ordinato dal sindaco. Perché poi il Comune non aveva considerato in tempo utile che la Cirsu Spa, non sarebbe stata in condizione di effettuare il compito assegnatogli in ordinanza?»

E i dubbi dei partiti fioccano a dismisura. «Chi ha controllato l’entità e la quantità (sono stati smaltiti 3625 tonnellate di rifiuto non differenziato e 724 tonnellate di legno) del materiale-rifiuto che i camion caricavano per essere smaltito visto l’enorme peso che essi portavano?». Sono domande alle quali i gruppi consiliari chiedono risposte immediate «alla luce delle intenzioni di ristoro che la Regione Abruzzo destinerà ai comuni alluvionati, e del fatto che il budget impiegato da altri Comuni limitrofi per le stesse operazioni (Roseto 343.624 euro, Silvi circa 100.000 euro, Martinsicuro 380.000 euro, Alba Adriatica 360.000 euro, Tortoreto 167.000 euro) è molto più basso di quello giuliese».

07/11/2011 15.52