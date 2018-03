Bilancio partecipato: grande partecipazione a Cologna Spiaggia

ROSETO. Si prosegue mercoledì 19 ottobre a Cologna Paese.

Con l’assemblea che si è svolta ieri sera a Cologna Spiaggia è iniziato ufficialmente il percorso del Bilancio partecipato che si svilupperà in varie fasi, attraverso il confronto tra l’amministrazione comunale con i cittadini di tutte le frazioni.

«Per la prima volta al comune di Roseto incontra i cittadini per chiedere idee e suggerimenti per la redazione del Bilancio di previsione – sottolinea il vice sindaco e assessore al bilancio Alfonso Montese – intendiamo confrontarci con la collettività per rendere partecipi tutti dei processi di decisione. Saranno i cittadini ad evidenziarci le cose più urgenti da fare, sarà poi nostro compito – conclude Montese – prendere atto delle necessità e, attraverso le risorse di bilancio, decidere di finanziare un progetto piuttosto che un altro».

«La nutrita partecipazione a questa prima assemblea – ha dichiarato il sindaco Enio Pavone – dimostra la grande attenzione dei cittadini verso la cosa pubblica. Noi vogliamo far partecipare tutti ai processi di decisione e per questo stiamo lavorando alla creazione dei Consigli di Quartiere per rimettere al centro i cittadini e il territorio. vogliamo ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini».

Nell’incontro di ieri è stato anche sottolineato che, nella fase di redazione del bilancio preventivo, bisognerà confrontarsi anche con la scarsità di risorse, per via della drastica riduzione dei trasferimenti statali. Anche per questo, la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni, rappresenta un sistema operativo ad elevata potenzialità al fine di perseguire un miglior equilibrio tra bisogni da soddisfare e risorse limitate.

All’incontro di ieri sera hanno partecipato anche gli assessori Alessandro Recchiuti, Fabrizio Fornaciari e Maristella Urbini, molti i consiglieri presenti oltre al Presidente del Consiglio Nicola Di Marco. Il prossimo incontro si terrà a Cologna Paese, mercoledì 19 ottobre, presso la Ludoteca comunale, sempre alle 20.30. 18/10/2011 13.18