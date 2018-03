Giulianova, conti in tasca al Comune. Progresso Giuliese: «troppe spese»

GIULIANOVA. Troppe spese e i cittadini pagano: è questo il ritratto del bilancio comunale di Giulianova secondo Progresso Giuliese.

Analizzando la voce costi del Comune Pg si è trovata davanti ad una sorpresa: alcuni incassi superano le spese. Il tutto è partito da una richiesta, con nota protocollata al Comune, in cui si chiedeva di visionare le spese e le entrate dell’Ente. Alla data del 9 luglio 2011, per gli impianti sportivi si registravano entrate pari a 49.000 e spese di 441.000 (di cui 3.992 euro per telefonia).

I costi del mercato ittico, invece, ammontano a 307.000 euro (di cui 3.527 euro per l’ acquisto carta stampanti e cancelleria varia, 2.500 euro per la linea adsl e 3.546 euro di spese telefoniche) a fronte di un entrata pari a 270.000 euro. Per la piscina, invece, entrano circa 211.000 euro ma se ne spendono 346.000 euro (6.161 euro per costi telefonici , ben 40.000 per la biglietteria automatica).

Il settore smaltimento rifiuti, poi, registra 6.942.496 euro ed ha spese pari a 7.138.968. Per le Università, il liceo musicale Braga e le scuole superiori entrano nelle casse comunali 82.200 euro ma se ne spendono 547.305. «Un’analisi che dovrebbe far riflettere», commenta Progresso Giuliese, perché fino ad oggi non si sapeva quale fosse la situazione? Era necessario il nostro intervento per analizzare i costi pubblici?». E, a proposito delle dichiarazioni dell’assessore al bilancio Fabio Ruffini che aveva lanciato l’ allarme all’amministrazione sui costi sostenuti dalle casse comunali, Progresso Giuliese dice: «Ruffini si autodenuncia, ci si chiede allora chi debba controllare. Finalmente i cittadini,sempre più tartassati da richieste di pagamenti, sapranno come vengono spesi i loro soldi. Nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha invitato con una nota tutti i consiglieri a vigilare sui bilanci comunali che di anno in anno si indebitano sempre più e noi ci muoveremo sempre in questa direzione».

