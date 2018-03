Doppi incarichi ed emolumenti, l'Idv interroga Catarra

TERAMO. L'interrogazione presentata al presidente della Provincia non ha ancora una risposta.

Ma Riccardo Mercante, consigliere della Provincia di Teramo dell'Italia dei Valori spera che qualcuno risolva i suoi dubbi. La questione va avanti da mesi ma la parola definitiva non è ancora arrivata.

In un periodo in cui si parla molto di tagli alle spese inutili Mercante tira in ballo il decreto legge numero 78 sulla riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi. Il decreto, convertito nella legge 122 il 30 luglio 2010 stabilisce che per i titolari di cariche elettive, «lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro».

Proprio partendo da qui Mercante chiede di sapere come ci si sia regolati con gli emolumenti relativi all'incarico dell'assessore provinciale Calcedonio Di Giacinto, già consigliere comunale di Atri. Già nei mesi scorsi proprio l'assessore aveva smorzato le polemiche sostenendo che «la norma fa una distinzione evidente tra indennità e gettone di presenza» sottolinendo che l'incompatibilità si registra solo per gli stipendi doppi «derivanti da incarichi non elettivi».

Nel suo caso, sostiene, non vi sarebbe alcun cumulo in quanto come consigliere comunale percepisce un gettone di presenza di 350 euro l'anno». Se non sono stati presi provvedimenti Mercante chiede di sapere se almeno «si siano valutate le conseguenze amministrative, disciplinari e in termini di danno erariale quantificabile negli emolumenti «illegittimamente erogati» a partire dal 31 maggio 2010.

08/09/2011 8.53