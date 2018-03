Pineto, mancano le buste per la differenziata. Ruggiero (Pdl): «che figuraccia con i turisti»

PINETO. I cittadini bussano in Comune per poter avere bustre per la raccolta differenziata ma la risposta sarebbe picche.

«Ci dispiace ma sono finite, ritornate un altro giorno». Sarebbe questa la risposta che dall’ufficio comunale competente molti cittadini si sarebbero sentiti dire e pare che vi siano incappati anche alcuni turisti. Ill problema viene sollevato da Mimo Ruggiero del club per le libertà e di Cerrano Futura che sosiene che il disservizio si a dovuto alla mancanza di soldi dell’amministrazione comunale.

«Cosa si cela dietro questa incredibile notizia?», si domanda Ruggiero, mentre l’irritazione aumenta tra i residenti e turisti che non vedendosi consegnare le buste devono provvedere da sé magari acquistandone altre a proprie spese oppure utilizzando sacchetti non biodegradabili.

«E’ evidente che», commenta Ruggieri, «le buste già da qualche tempo non vengono più acquistate e quindi distribuite. Tutto ciò mentre il sindaco e la giunta di Pineto non solo colpiscono, ancora una volta e pesantemente, i cittadini, con aumenti della tassa tra il 40 e il 300% ma stracciano l’impegno di fornire il servizio in modo completo ed efficiente. Frattanto gli ignari cittadini chiedono notizie sia alla cooperativa sia agli addetti alla distribuzione, ricevendo risposte vaghe e contrastanti, che sicuramente non fanno altro che alimentare i disagi». Il Club della Libertà di Pineto dal canto suo chiede di rendere noti quali siano i reali problemi tra il Comune e la cooperativa che fornisce il servizio di raccolta. Chi deve dare risposte precise in merito? «Urgono risposte che a tutt’oggi non esistono», conclude il club politico, «avete aumentato la tassa Tarsu dal 40 al 300% per cosa? Per un servizio inefficiente che i cittadini rispettano e il comune no? A chi attribuire le responsabilità alla cooperativa o all’amministrazione comunale? C’è bisogno di serietà, informazione e incentivazione per perseguire qualsiasi obiettivo figurarsi quello della raccolta porta a porta e mentre i cittadini hanno dimostrano concretamente e correttamente l’intenzione di continuare a volerla fare, pur essendosi accorti di essere stati buggerati, il Sindaco continua con la sua unica preoccupazione, il valzer delle poltrone. C’è urgente bisogno di far chiarezza per aver aumentato la tassazione anche per quello che oggi è un disservizio a danno dei cittadini».