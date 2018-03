Team, Tancredi (Pdl): «sciacallaggio irresponsabile»

ABRUZZO. Il senatore del Pdl Paolo Tancredi contro le affermazioni del consigliere regionale dell'Italia dei Valori, Carlo Costantini sul caso Team.

Sono «assolutamente inaccettabili» per Tancredi, il tono e il merito delle affermazioni dell'esponente dipietrista che, «irresponsabilmente», denuncia il senatore di centrodestra, «vogliono legare la Team a episodi di cronaca giudiziaria ancora tutti da chiarire che hanno coinvolto amministratori del socio privato».

Si trattarebbe, secondo l'esponente politico teramano di uno «sciacallaggio irresponsabile» che mette a repentaglio 200 posti di lavoro.

«Quando nel 2004 Gianni Chiodi vinse le elezioni al Comune», ricorda Tancredi, «si ritrovò, senza poterlo scegliere, come socio della municipalizzata Team l’attuale operatore privato. Chiodi da subito dispose che la Team non potesse più distribuire i cospicui utili che aveva in passato elargito al socio privato, quindi da allora si decise che gli eventuali utili sarebbero andati per l’efficienza e gli investimenti della società, infatti con la gestione Venturoni la Team ha aumentato i suoi fatturati ed è cresciuta come referente su tutto il territorio provinciale nel servizio integrato».

Per il senatore per espellere Enerambiente bisognerebbe revocare i servizi alla Team: «questo significherebbe mettere a rischio tutto questo patrimonio e legare il destino di 200 famiglie a cause, ricorsi e alle vie incerte della giustizia amministrativa. D’altro canto la Teramo Ambiente è stata in questi anni più volte oggetto di ispezioni, accertamenti della magistratura e della guardia di finanza senza che venissero fuori irregolarità amministrative».

«I suoi bilanci sono sani e il servizio è di buon livello», continua Tancredi, «anche se naturalmente migliorabile, a differenza di qualche altra società che opera nello stesso settore in questa stessa provincia, quindi non si vede cos’altro dovrebbe fare il sindaco di Teramo se non vigilare con attenzione e spingere perché il servizio sia sempre migliore».

Ma per Costantini proprio le dichiarazioni di Tancredi «confermano tutto». «Confermano», spiega il consigliere regionale, «la volontà di strumentalizzare la paura dei lavoratori, che ben potrebbero continuare a lavorare alle dipendenze di un privato diverso dallattuale socio della Team. Confermano la preoccupazione che il Comune di Teramo pensa a ricomprare con i soldi dei cittadini ciò che ha appena regalato. Infatti, se non avesse prorogato, illegittimamente, il contratto, le quote del privato non varrebbero nulla. Invece, avendolo illegittimamente prorogato, le quote oggi valgono e consentono al privato di pretendere soldi che diversamente non avrebbe potuto pretendere. Quanto invece alle soluzioni concrete che dovrei proporre, sono quelle già previste dalle legge».

