Atri: «il Consiglio si farà e l’ospedale sarà ancora piu’ produttivo»

ATRI. «L’opposizione farebbe bene a leggere il verbale dove ci sono scritte precise parole».

Risponde con fermezza il sindaco di Atri, Gabriele Astolfi, a quello che il primo cittadino definisce «l’ennesimo» tentativo dell’opposizione di «appellarsi su argomenti ampiamente trattati», e di cui «si dà una falsa percezione della realtà». La vicenda Ospedale “San Liberatore” di Atri, sostiene Astolfi, «è quanto di più possa essere strumentalizzato». «Resto completamente basito», ammette il primo cittadino, «nel leggere determinate dichiarazioni che rischiano seriamente di far fare ancora più brutta figura all’intera opposizione, e di continuare a dare ai nostri cittadini una visione completamente distorta della realtà soprattutto all’indomani della Conferenza dei Capigruppo».

Così il sindaco cerca di chiarire ancora la vicenda dell'ospedale San Liberatore e della chiusura dell’Utic: «il servizio di Gastroenterologia non è stato affatto chiuso, così come riportato erroneamente da alcuni organi di stampa, ma è stato fermo alcuni giorni poiché un medico era in ferie ed un altro ha avuto improvvisi problemi di salute; dal giorno 18 Luglio, infatti, il servizio è rientrato regolarmente a regime».

Per quanto riguarda l’Utic di Atri «ha rappresentato per molto tempo un servizio non efficace poiché una Utic senza emodinamica, e cioè senza possibilità di fare la Coronarografia la quale può avere anche risvolti interventistici e curativi, è un servizio virtuale e inutilmente dispendioso per le tasche, e sottolineo, le tasche dei cittadini, con la concreta impossibilità di potersi curare. Ciò è confermato anche dai dati statistici a cui una buona amministrazione deve essere attenta; una decisione, tra l’altro, presa già prima del nostro insediamento e di cui, stranamente, non se ne è mai parlato».

Con il nuovo atto aziendale «tutti i reparti e servizi verranno mantenuti; ci sarà, forse, solo lo smantellamento dell’Utic ma si avrà come contropartita il potenziamento del Servizio di Cardiologia che ospiterà Professori Universitari e Medici Specializzati e il potenziamento di altri importanti servizi. Ancora, punteremo con forza a potenziare anche il reparto di Medicina il quale presenta gravi problemi poiché per anni non è stato mai preso in considerazione; un esempio su tutti sarà il potenziamento della Medicina Nucleare con la Radioterapia Metabolica ed avremo come riferimento regionale il servizio di Fibrosi Cistica e Celiachia. Ancora, avremo il potenziamento della Diagnostica Pesante fermo restando il mantenimento qualitativo e quantitativo dell’attuale struttura operativa. Renderemo l’Ospedale quindi ancora più produttivo perché ha nelle sue potenzialità precisi margini di miglioramento e di sviluppo».

Relativamente alla questione della mancata convocazione del consiglio comunale, pure denunciata dall'opposizione, il sindaco Astolfi è molto più sintetico ma altrettanto diretto: «in data 18 Luglio 2011 c’è stata una conferenza dei capigruppo, come sempre verbalizzata; invito l’opposizione, che pure dovrebbe averne copia, ad andarsi a leggere il verbale dove ci sono scritte precise parole e a non continuare a dire falsità ai nostri cittadini; il consiglio comunale sarà convocato infatti al massimo entro la fine di Luglio».

22/07/2011 9.06