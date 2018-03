Pineto, dimissioni congelate per Cleto Pallini

PINETO. Monticelli rende noto l’esito della riunione del Pd locale all’indomani della decisione del vicesindaco

Dimissioni congelate per Cleto Pallini, vicesindaco di Pineto. Ne dà notizia il primo cittadino Luciano Monticelli all’indomani della riunione, avvenuta nella serata di ieri, del Partito Democratico cittadino, durante il quale i vertici locali del gruppo hanno incontrato il vicesindaco dimissionario per fare insieme il punto della situazione.

Rinnovate, nel corso della riunione, la fiducia e la stima nei confronti di Cleto Pallini che, come già anticipato dal sindaco pinetese, ha confermato le motivazioni alla base della decisione. «Il vicesindaco – spiega meglio Monticelli – ha ribadito la difficoltà nel coniugare i numerosi impegni imprenditoriali con quelli più strettamente politici. Ad ogni modo, le dimissioni sono al momento congelate». Il primo cittadino sostiene, infatti, che nel corso della settimana i vertici locali del partito, assieme allo stesso Pallini, troveranno una soluzione politica al problema, cercando di venire incontro alle esigenze del vicesindaco dimissionario.

«Non potrebbe essere altrimenti – continua Monticelli – vista la grande fiducia che riponiamo in Cleto Pallini, sia come uomo che come politico. Posso pertanto assicurare sul fatto che non c’è crisi all’interno dell’amministrazione comunale».

Il riferimento è alle polemiche che si sono scatenate all’indomani dell’ufficialità delle dimissioni del vicesindaco. «Nessun nervosismo – sottolinea, infatti, il primo cittadino –. La maggioranza è al sicuro. In settimana avremo tutte le risposte attese».

PDL:«DIMISSIONI SUBITO»

«I consiglieri si azzuffano, il vicesindaco sbatte la porta e rinuncia alle deleghe e le promesse elettorali non vengono mantenute. La scena è sempre la stessa e si ripete», tuona Mimmo Ruggiero presidente del club della libertà, «consiglieri che lottano per la spartizione di poltrone e ruoli e polemiche sugli impegni non mantenuti. Tutto questo è segno di una mancata coesione all’interno della stessa maggioranza. E poi è sotto gli occhi di tutti che le promesse fatte in campagna elettorale sono state completamente disattese. Si era annunciato un ribasso di tasse, della Tarsu grazie alla raccolta differenziata, una lotta serrata alla speculazione edilizia, più turismo e commercio».

Ma, secondo il club, nulla di tutto questo si sarebbe avverato.

Il sindaco, infatti, «avrebbe autorizzato la costruzione di tremila appartamenti oltre il necessario, disseminato antenne e ripetitori sul territorio comunale, aumento tasse, costretto turisti a fuggire verso altri lidi». A provocare tutto questo sarebbe stata «la fame di potere che ha spinto i politici a fare sperperi facendoli pagare ai cittadini, attraverso le tasse».

E’ per evitare altre defezioni ed altri blocchi che paralizzino l’attività comunale, che il Club della Libertà chiede «le dimissioni immediate del sindaco Monticelli, come gesto di grande responsabilità politica e di rispetto verso l’area di sinistra che l’ha sempre sostenuto ma soprattutto verso i cittadini che hanno creduto in lui».

