Morro D’Oro: approvato bilancio e scoppia la polemica

MORRO D’ORO. Il bilancio passa, la minoranza protesta ed il sindaco replica in piazza.

Succede a Morro D’Oro dove i Progressisti per Morro D’Oro (partito di minoranza) hanno accettato obtorto collo l’approvazione del bilancio consuntivo 2010 e di quello previsionale del 2011 – 2013.

Una manovra che ha suscitato mugugni e malcontento dell’opposizione che ha puntato il dito contro «la mala amministrativa morrese». Commenti che non sono scesi giù al primo cittadino Mario De Sanctis (lista civica) che non ha perso occasione per dire la sua in piazza durante una manifestazione cittadina. Tra i punti contestati dai Progressisti vi è il capitolo opere pubbliche che, secondo il capogruppo Enrico Valentini, «avrebbe risentito di una pessima politica». E infatti, anziché destinare i soldi avanzati al Comune (Morro D’Oro ha un bilancio positivo di 396.053,84) per la progettazione o realizzazione di opere pubbliche, il Comune sarebbe stato a guardare, fermo, il bilancio che cresceva.

«Per esempio», tuona Valentini, «la palestra della scuola di Pagliare, non è stata realizzata. Viene riproposta per l’anno 2011 ubicata nell’attuale campetto polivalente. Tra le sistemazioni che sollecitiamo da sempre (Strada Fonte Doti, Via Bologna, Polivalente Via Carriera, Deflusso acque piovane Via La Torre, ecc, ecc…) nessuna è stata realizzata».

A risentirne sarebbe anche il settore ambiente ed energia. I 100.000 euro per il progetto della centrale fotovoltaica, sarebbero andati persi, così come i lavori per gli impianti fognanti in costruzione sarebbero fermi. E, secondo i Progressisti, l’idea del comune di realizzare un deposito di rifiuti da materiali inerti da finanziare con fondi destinati allo sviluppo del territorio «è da bocciare in tronco».

«Ci opponiamo a questa mossa», fanno sapere i Progressisti, «in quanto riteniamo che, oltre all’immaginabile impatto ambientale, tale opera non rappresenti certo un elemento di interesse pubblico ma solo di pura utilità privatistica. E non finisce qui perché l’amministrazione intende affidare il servizio raccolta rifiuti a nuova ditta, senza richiedere opportuno preventivo a Sogesa (società mista di proprietà anche del nostro Comune), la quale ha presentato ricorso contro il provvedimento, aprendo un grave contenzioso». Dal bilancio viene fuori che il Comune avrebbe incassato 60.000 euro di Tarsu in più, prova dell’aumento del 60% sulla tassa dei rifiuti applicato nel 2010 ai cittadini. Si dicono indignati, i progressisti, anche per la cultura e lo sport per la quale «sono state destinate briciole».

«Una voce quasi fantasma», afferma Valentini, «niente è stato fatto per salvare la tradizione calcistica morrese o il ventennale premio internazionale per fisarmonicisti “Stefano Bizzarri”, ormai caduto nel dimenticatoio. E che dire della completa disattenzione verso quelle realtà sportive d’eccellenza, (Atletica) attualmente ai vertici Nazionali?».

Non meno preoccupante il settore istruzione che ha visto «il malumore generale delle famiglie per i disservizi scolastici in generale sul territorio, la migrazione di bambini delle elementari verso comuni limitrofi, anche a metà anno scolastico, una diserzione della scuola media locale con conseguente emigrazione verso quelle di altri comuni. E ancora, una riduzione delle ore di insegnamento e la scomparsa dei rientri pomeridiani». «Dulcis in fundo», conclude Valentini, «il Comune vuole affidare in gestione a terzi la farmacia comunale nonostante il suo bilancio positivo. Vuole introdurre i ticket sui servizi sociali e come se non bastasse continua ad affidare servizi “professionali” alla “Pro-loco” (che, ribadiamo, non ha competenze in tal senso». Immediata la replica del sindaco che, in occasione della festa organizzata dalla Pro-loco per i ragazzi ed i bambini e relative famiglie che avevano partecipato alla colonia marina, avrebbe accusato i Progressisti di aver dato degli "incompetenti" agli operatori dell’ente.

Ma i progressisti si sono difesi ribadendo il loro apprezzamento per la Pro-Loco e negando di aver fatto affermazioni così «tendenziose ed offensive».

m.b. 18/07/2011 15.46