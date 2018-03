? Roseto: La Destra scende in campo per salvare la biblioteca Delfico

TERAMO. «Salviamo la biblioteca Delfico». E’ questo l’appello accorato che Luigi Ponziani, direttore della biblioteca provinciale di Teramo aveva rivolto alle istituzioni.

Il grido dall'arme era arrivato per denunciare la carenza di personale, la mancanza di spazi e di soldi dalla Provincia.

Un appello che è stato accolto in pieno dalle sezioni de La Destra di Roseto degli Abruzzi, Atri e Silvi Marina che si dicono pronte ad intervenire con ogni mezzo per salvare la perla del sapere abruzzese «da una morte quasi certa» e hanno già sottoscritto un manifesto in cui si impegnano ad interventi ufficiali di tipo politico presso gli organi istituzionali.

Sarà contento Luigi Ponziani ora che non si trova più solo a combattere ma gode dell’appoggio di una parte politica.

Dopo l’infuocato botta e risposta dei giorni passati tra il direttore della Delfico che lamentava la mancanza di risorse adeguate da parte della Provincia ed il presidente della Provincia di Teramo Valter Catarra arroccato sulle sue posizioni, le speranze erano poche.

«Non è colpa della Provincia se quest’anno abbiamo stanziato soli 20 mila euro a favore della biblioteca», si difendeva Valter Catarra, «abbiamo dovuto far fronte ai debiti ereditati dalla precedente amministrazione e la riduzione delle entrate da parte di Stato e Regione. Perciò dovevamo stabilire delle priorità».

Priorità, dice La Destra, che non possono però far dimenticare i bisogni basilari della biblioteca.

«20 mila euro sono un’offesa alla dignità e alla storia della Delfico», tuonano Luigi Felicioni, Roberto Marchione e Cristiano Villano, «è per questo che ci siamo aggregati a tutta quella catena sociale che si sta mettendo in moto per sostenere la cultura. Non è giusto tagliare fondi alla biblioteca ma continuare a sostenere istituzioni ed associazioni effimere e meno importanti. Per questo ci batteremo in prima linea».

m.b. 02/07/2011 10.11