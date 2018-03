Le sorti della biblioteca provinciale di Teramo ancora appese ad un filo

TERAMO. E’ la biblioteca provinciale “Delfico”di Teramo al centro del botta e risposta epistolare tra il suo direttore Luigi Ponziani e il presidente della Provincia di Teramo,Valter Catarra.

Dopo la prima lettera aperta che Ponziani aveva indirizzato giorni fa a Catarra definendo la struttura «a rischio soparavvivenza» per carenza di personale, mancanza di spazi adeguati e di soldi, la risposta della Provincia non tarda ad arrivare.

E il presidente sceglie la stessa modalità, una lettera aperta in cui si difende dalle accuse rivoltegli dal direttore. Chi si aspettava un dimesso “mea culpa” resterà deluso perché Catarra ha difeso la sua posizione con le unghie e con i denti.

«Se la biblioteca è in decadimento e non ci sono fondi sufficienti per sostenerla non è colpa della mia amministrazione»,esordisce il presidente che dice di doversi barcamenare tra i debiti fuori bilancio ereditati dalla precedente amministrazione(che ammonterebbero a 7.800.000 euro) e le minori entrate nelle casse provinciali.

«Abbiamo risorse limitate», dice,«rispetto al 2008 abbiamo 4 milioni e mezzo di euro in meno. Lo stanziamento statale e diminuito di 2 milioni e mezzo. Per non parlare del fato che il buco sanitario in Abruzzo e le spese post terremoto hanno risucchiato molte finanze. Con un budget del genere dovevamo sacrificare per forza qualcosa. Abbiamo scelto di dare priorità alla manutenzione delle strade, operazione che non veniva fatta da anni, dando così lavoro a 100 precari. E nonostante le difficoltà non ci si può accusare di aver dimenticato le sorti della Delfico».

E proprio su questo punto il presidente ritorna con insistenza per chiarire una volta per tutte quanti soldi sono stati realmente stanziati. «L’importo dato alla biblioteca non è di soli 20.000 euro. Nel 2008 abbiamo trovato un budget di 11.000 euro a favore della struttura e col tempo lo abbiamo portato a 80.000euro, lo scorso anno a 46.000 euro e solo quest’anno a 20.000».

«Un conto è tagliare gli sprechi, un conto è stroncare l’attività della Delfico», precisa il direttore che mette in risalto come l’Abruzzo non sia l’unica regione ad avere avuto difficoltà economiche.

«Ci sono tante biblioteche in Italia che vengono preservate, come a Siena, Ancona, Parma, Bologna, Palermo, Ascoli, Fermo. Mi auguro, una volta per tutte, che la Provincia convochi un tavolo di concertazione con rappresentanti di enti, istituzioni economiche, banche e fondazione per lavorare tutti insieme ad un progetto comune: ridare spazio ad una perla del sapere, la Delfico».

