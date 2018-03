Stanziati altri fondi per il programma anti alluvione.Il Pd chiede chiarimenti

TORTORETO. Il comune di Tortoreto ha deliberato il trasferimento di 770mila euro, come integrazione per il finanziamento di 2,5 milioni di euro stanziati per la realizzazione di due opere: gli adeguamenti di fosso Sant'Egidio fino al mare e la condotta di via Corsica.

Interventi, questi, che rientrano nella messa in sicurezza del Comune dal rischio alluvioni. Il Pd chiede che si faccia luce su come siano stati impiegati i 2,5 milioni di euro che servirebbero a realizzare il progetto «considerando», sostiene Mauro Di Bonaventura del PD,«che con il Comune aveva già acceso di relativo mutuo di 800mila euro per la messa in opera dei fossi S.Egidio e della condotta in via Corsica».

Risale allo scorso febbraio la decisione del sindaco di Tortoreto, Generoso Monti, dopo l'incontro a L’Aquila col commissario straordinario per l'alluvione Pierluigi Caputi, di intervenire nelle aree più pericolose della cittadina (quelle a rischio alluvione), annunciando opere per 2,5 milioni di euro (800 000 dei quali a carico del Comune).

Le zone interessate dal progetto sono le opere in via Capanna dove è programmato un prolungamento della condotta delle acque bianche fino al mare eliminando la strozzatura che impedisce il normale deflusso, i fossi di S.Egidio, la cavata Bocciodromo e la condotta in via Corsica.

Mentre per la progettazione della canalizzazione di Fosso Vascello che, costeggiando la Ss 16, s'immette in via Da Vinci, il comune stimava un importo pari a circa sei milioni di euro.

A dirigere i lavori per il piano di messa in sicurezza, lo Studio Galli, incaricato da Caputi, che ha predisposto un piano dettagliato ed una mappa dei lavori.

A fronte dell’integrazione di altri soldi, il PD chiede che venga fatta chiarezza su come siano stati impiegati quelli già stanziati.

Per ora le risposte avute sono state «vaghe ed insufficienti››, dice Bonaventura, «poiché non c’è nessuno studio ad oggi che ci porti a dire che queste opere siano prioritarie per garantire la sicurezza del territorio».

m.b. 31/05/2011 11.52