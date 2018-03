L'ira di Costantini (Idv) contro il Pd: «amorali sul caso Bellante»

ABRUZZO. Idv e Pd distanti più che mai, stando al racconto del consigliere regionale Carlo Costantini.

A far traboccare il vaso le elezioni di Bellante e le promesse disattese.

«Ho subito per settimane», spiega Costantini, «le pressioni dei vertici regionali e provinciali del Partito Democratico per convincere i rappresentanti dell’Idv locale, che venivano da cinque anni di opposizione al sindaco del Partito Democratico, a rinunciare alla presentazione di una propria lista con Chiavetta candidato sindaco».

L’IdV locale alla fine ha accolto la proposta dei vertici del Pd e si è deciso di puntare su un sindaco del Pd e un vice dell'Idv. «Pensavamo- continua Costantini- che si sarebbe potuta scrivere insieme una pagina nuova, in una cittadina della Provincia di Teramo importante, come Bellante».

Ma alla fine qualcosa non ha funzionato come da accordi. «I candidati dell’Italia dei Valori si sono rivelati decisivi, nel senso che senza le loro candidature ed i loro voti il Partito Democratico avrebbe perso sindaco ed elezioni- sostiene Costantini.

Ma, incassata la vittoria, il vice sindaco di Bellante non sarà uno degli eletti dell’Italia dei Valori».

Il problema non è solo il quel Comune, ammette il consigliere regionale dipietrista.

«Il problema è che in futuro sarà difficile convincere gli elettori del fatto che le stesse persone che si rendono protagoniste di comportamenti cosi’ “amorali”, possano improvvisamente riscoprire moralità e valori positivi nella gestione della cosa pubblica e nel rispetto degli impegni assunti con i cittadini.

Ed ancora più difficile sarà convincere un esponente locale dell’Italia dei Valori che i suoi interlocutori del Partito Democratico sono affidabili, credibili e leali; anche perché difficilmente si troverà qualcuno disposto anche solo a provarci».

27/05/2011 7.08