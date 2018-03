Scontro tra "Il cittadino governante" e la giunta Mastromauro:«manca il buon governo»

GIULIANOVA. «Il buon governo è assente». Con queste parole l’associazione culturale “Il cittadino governante” tuona contro l’amministrazione comunale di Giulianova e la giunta Mastromauro.

L’accusa è di «attuare una politica delle entrate e delle spese non equa e rigorosa». Poche entrate e troppe spese è la critica dell’associazione. Dal canto suo la maggioranza che sostiene il sindaco smonta puto per punto le osservazioni.

Il malcontento dell’associazione prenderebbe le mosse dal bilancio 2011 che, a suo dire, registrerebbe poche entrate e spese esorbitanti a carico dei cittadini.

Dal bilancio verrebbero fuori: «un’evasione fiscale dovuta alla non piena riscossione di ICI e TARSU: molti cittadini spacciano la loro seconda casa come prima per non pagare l’imposta comunale (si stima una perdita tra i 500.000 e il milione di euro)».

A far piangere le casse comunali si sommano i 5-6 milioni di euro milioni di euro persi del Prusst per l’ex Sadam, le centinaia di migliaia di euro delle lottizzazioni delle grandi aree e la «svendita» della scuola Acquaviva che avrebbe provocato la perdita di un milione di euro per le casse.

E non finisce qui. Secondo l’associazione, infatti, ci sarebbe anche «un ammanco di 940.000 di Julia Reti mai recuperato».

«Per quanto riguarda il capitolo spese», fa notare l’associazione, «le cifre sono elevate: si parlerebbe di 26 milioni di euro che si potrebbero ridurre drasticamente se si attuasse una politica più morigerata e di contenimento». Per limitare la portata delle spese dei rifiuti, “il cittadino governante” propone il modelloVedelago (raccolta differenziata spinta con riciclo di tutti i rifiuti), al posto del sistema della raccolta differenziata “porta a porta” in vigore dal 2007 e che ha provocato un aumento annuale della spesa nel settore.

Un altro punto dolente per la comunità fa notare l’associazione, sono i mutui e l’aumento del canone di occupazione del suolo pubblico.

«Continuiamo a pagare interessi passivi (che vanno in fumo) di circa un milione di euro all’anno per l’eccessivo indebitamento contratto negli ultimi 5-6 anni per opere pubbliche opinabili come Piazza Buozzi, Corso Garibaldi, piazza retrostante il comune, Piazza Oberdan, Lungomare ovest, parcheggio davanti al Caprice, area ex Golf bar, e tratto sud della SS16, come se non bastasse in mancanza di un assessorato ai Servizi Sociali (che a Giulianova era sempre stato presente, sin dagli anni ’70) il Comune trasferisce al Consorzio Ambito Sociale Tordino mediamente ogni anno 2 milioni e mezzo di euro nonostante le lamentele degli operatori e degli utenti siano continue».

E l’energia elettrica, altro tallone d’Achille, avrebbe visto, secondo il cittadino governante, il cambio del gestore senza che ci fosse nessuna gara d’appalto.

LA GIUNTA MASTROMAURO:«ACCUSE INGIUSTE E VERITA’ PARZIALI»

Immediata la replica del sindaco Mastromauro e dei capigruppo di maggioranza Emidio Andrenacci, Jurghens Cartone, Alfonso Vella e Massimo Maddaloni .

«Siamo accusati di mancate entrate dovute per gran parte all'elusione fiscale», afferma il sindaco, «ma l’associazione non ha detto che abbiamo avviato l'iter per il recupero dell'evasione anche attraverso la convenzione realizzata con l'Agenzia delle Entrate».

Ed il sindaco spende qualche parola anche in merito alla questione del Prusst ex Sadam incolpando Il Cittadino Governante di accuse infondate perchè «le plusvalenze maturate dall'approvazione dell'ex Sadam sono state registrate e riportate dal tecnico del comune nella perizia allegata nella delibera di approvazione».

E sulla svendita della scuola Acquaviva la risposta del Comune è secca «c'è stata un'offerta e quindi l'aggiudicazione al miglior offerente. Tutto qui».

Sarebbe tutto falso poi anche quanto affermato sulla questione rifiuti, secondo Mastromauro «il costo del servizio porta a porta in realtà ammonta a 3.885.000 euro, come ampiamente spiegato dal capogruppo del PD Emidio Andrenacci e non a 5 milioni e mezzo di euro».

Sulla questione dei servizi sociali si precisa che l’assessorato esiste ed è nelle mani del sindaco e che «la spesa dei servizi sociali, a carico di Giulianova, ammonta a circa 1 milione di euro l'anno, cioè meno della metà della cifra sventolata dall’associazione».

«Per l’energia elettrica la gara c'è stata nel dicembre 2010 e ha portato all'unificazione del fornitore. E pertanto avremo un risparmio del 15% circa››, precisa Mastromauro.

Replica decisa anche sulla questione dell'aumento del canone di occupazione del suolo pubblico. «E' vero», dichiarano sindaco e capigruppo, «l'aumento c'è stato. Ma non è stato detto che le tariffe erano ferme da 10 anni. E noi abbiamo riservato al Centro storico una particolare attenzione, data dal fatto che nel Centro storico si paga esattamente la metà del canone previsto per tutte le altre zone della città. Ed inoltre l'adeguamento tariffario impedirà di occupare indiscriminatamente gli spazi pubblici, come avveniva nel recente passato proprio a causa delle basse tariffe, tra le più basse della provincia di Teramo».

m.b. 24/05/2011 8.23