Elezioni Roseto, Montese sostiene Pavone

ROSETO. Ad una settimana dal ballottaggio si formalizzano accordi e apparentamenti.

La coalizione di liste rappresentata dalla candidatura a sindaco al comune di Roseto degli Abruzzi di Enio Pavone (Lega Nord, Insieme per Roseto, Udc, Socialisti, La Destra, il Popolo di Roseto) e la lista civica Obiettivo Comune rappresentata dal candidato Alfonso Montese hanno raggiunto l’accordo politico e l’apparentamento formale per il secondo turno delle elezioni amministrative che si terrà il 29 e il 30 maggio.

La lista Montese lunedì ha raggiunto 854 voti (5,59% delle preferenze).

«L’accordo», spiega Pavone che correrà alla carica di primo cittadino, «si è raggiunto sull’esigenza del cambiamento della storia amministrativa, cambiamento che ha rappresentato patrimonio comune e punto qualificante di entrambi i programmi elettorali che comunque coincidono sulla maggior parte degli argomenti e degli obiettivi amministrativi».

Obiettivo Comune ha chiesto di rimarcare e condividere in particolare quattro punti programmatici che saranno prioritari nell’azione dei suoi uomini all’interno della maggioranza e della giunta: dotare l’assessorato al Turismo e Attività Produttive di strumenti adeguati volti a intraprendere iniziative per ridurre in tempi brevi la percentuale di disoccupazione a Roseto; valorizzare le frazioni di Roseto in armonia tra loro e il centro cittadino; mettere in sicurezza il territorio mediante la manutenzione delle strade comunali, la regimentazione delle acque meteoriche e l’eliminazione delle barriere architettoniche; programmare la realizzazione di una sala polifunzionale e una struttura convenzionata per ospitare gli anziani;

Alfonso Montese sarà il vice-sindaco della futura amministrazione e si darà seguito all’apparentamento da formalizzare entro domani, domenica 22 maggio nel Comune di Roseto.

«Entusiasmo e soddisfazione» sono state espresse dai partiti e dalle liste civiche che hanno partecipato alla stesura dell' accordo.

21/05/2011 15.15