? Pineto, Fiorà nuovo assessore: «sono stato sempre coerente»

PINETO. «Sono stato accusato di aver cambiato casacca e di non aver assunto un atteggiamento di coerenza».

Si è presentato così ieri mattina il nuovo assessore al Comune di Pineto, Vincenzo Fiorà, indipendente dopo l’esclusione decisa da Sel (Fiorà per la verità non era un iscritto ma un simpatizzante del movimento politico). Ha ottenuto le deleghe che erano di Tiziana Di Tecco (Pdci), ovvero le politiche sociali e la pubblica istruzione.

E’ stato presentato ufficialmente dal sindaco Luciano Monticelli e dagli altri amministratori, oltre che dai segretari di partito che compongono la coalizione: Daniela Astolfi (Pd), Gianluca Alonzo (Idv) e Giuseppe Foschi (Udc). Tutti hanno avuto parole di apprezzamento per Vincenzo Fiorà, medico di professione.

E tutti hanno criticato quei partiti, Rifondazione comunista e Pdci, che avevano condiviso il programma elettorale della coalizione “Pineto Democratica” ma che alla fine si sono posti all’opposizione, compresa Sel, movimento nato recentemente e di cui fa parte il consigliere comunale Marta Illuminati.

«Io sono stato coerente sino in fondo anche se a detta degli esponenti di Sinistra Ecologia e Libertà, ho avuto delle iniziative personali che nulla avevano a che fare con la linea del partito», ha puntualizzato il nuovo assessore. «Forse altri non lo sono stati con l’intenzione di mettere in difficoltà il sindaco e tutta la giunta per rivendicare delle posizioni che nulla avevano a che fare con la politica ma che andavano ricercate in desideri di vendetta e di rancori personali. Da parte mia non si è trattato, come detto, nemmeno di una forma di asservimento per poi poter essere ripagato con una posizione di comodo. Se c’è una cosa che non mi posso rimproverare, questa è sicuramente una integrità morale assoluta».

L’assessore Fiorà, che aveva preso parte sempre alle riunioni di Sel, ha sottolineato come il partito rivendicasse una maggiore visibilità e la convocazione di un tavolo politico dove Sel poteva essere parte integrante del progetto politico di Pineto.

Poi però accadeva che si disertavano le riunioni di maggioranza, le conferenze dei capigruppo e tante altre iniziative.

Atteggiamenti che hanno fatto riflettere e che hanno fatto sorgere dei dubbi sull’ipotesi di ricatto politico in atto che lo stesso Monticelli aveva denunciato in passato.

«Noi abbiamo la forza per governare la città», ha sottolinea Monticelli, «e quindi poteremo avanti il programma elettorale. E l’assessore Fiorà ha tutta la nostra stima e fiducia perché ha da tempo dimostrato grandi capacità».

06/05/2011 9.13