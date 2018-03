Parcheggi a pagamento, «un’altra scelta scellerata»

GIULIANOVA. Parcheggi a pagamento, più costi che benefici.

Gianluca Antelli, capogruppo di “Obiettivo Comune”, interviene in merito alla decisione dell’amministrazione comunale di attivare una serie di parcheggi a pagamento a Giulianova: «Un’altra scelta scellerata – secondo Antelli - dell’amministrazione Mastromauro, si sta per abbattere sui cittadini, sugli operatori turistici e i commercianti di Giulianova. La scelta dei parcheggi a pagamento, creerà, per almeno sei anni, più costi che benefici».

Il consigliere comunale parla infatti di un “sistema antieconomico”: «Di fatto, per far fronte ai tagli imposti agli enti locali dal Governo centrale, tesi per la verità più a responsabilizzare i Comuni su inutili sprechi piuttosto che semplicisticamente suggerire di partorire certe diavolerie – afferma - si darà vita ad un sistema antieconomico il quale si ripercuoterà su settori fondamentali dell’economia cittadina, quale quello turistico, già sofferente rispetto a una congiuntura economica avversa».

A sostegno delle sue ragioni Antelli cita l’esempio del turismo, che risentirebbe pesantemente della decisione di introdurre le strisce blu: «Il prezzo da pagare – fa notare l’esponente politico - sarebbe ben maggiore, ovvero quello di scassare l’intero sistema turistico, disincentivando la frequenza turistica a Giulianova, come dagli stessi operatori e commercianti evidenziato al sindaco, oltre che introdurre una tassa mascherata che graverà sui bilanci delle famiglie·

Antelli sostiene che si è ancora in tempo per una riflessione ulteriore e per trovare soluzioni diverse, e per questo chiede un ripensamento all’amministrazione comunale. Tra l’altro il consigliere scredita le motivazioni a sostegno del progetto: «Se poi si legge testualmente che, nella delibera di Giunta n.66 (istitutiva dei parcheggi a pagamento), obiettivo ispiratore di tale scelta è quello di “… garantire una rotazione costante dei veicoli allo scopo di soddisfare esigenze di sosta di un alto numero di utenti …” , stante poi prevedere, nella più totale contraddizione, opzioni tariffarie vantaggiose in abbonamento giornaliero e settimanale, ciò a dire che ci si prefigge il movimento e nello stesso tempo si incentiva la stasi, si cade davvero nel ridicolo».

Gianluca Antelli critica anche l’istituzione dell’abbonamento, «perché se si optasse per la soluzione di posti nominali, allora saremmo di fronte ad un uso privato di spazi pubblici, non certo qualificante per una giunta di sinistra, se si optasse di contro per un diritto ad un posto qualunque sul territorio comunale saremmo di fronte ad un clamoroso bluff, in spirito Totò-truffa, il tutto condizionato da giornate di festa, di manifestazioni o come il Giovedì, dove il caos imperverserà».

Una bocciatura sonora alla proposta dell’amministrazione comunale, dunque, rispetto alla quale Antelli ha le idee chiare: «Come si nota da queste premesse, ancora una volta siamo all’alba di un nuovo pastrocchio ispirato da amministratori allo sbaraglio, per cui si darà battaglia in sede di consiglio comunale a tutela degli interessi generali».

