Elezioni Roseto, Sel corre da sola. Avolio: «noi contro la cementificazione»

ROSETO DEGLI ABRUZZI. Sinistra Ecologia Libertà alle prossime elezioni amministrative a Roseto degli Abruzzi correrà da sola, con una propria lista e con Pasquale Avolio candidato sindaco.

Si è giunti a questa «sofferta decisione dopo estenuanti e infruttuosi tavoli politici», spiega Avolio, «mirati a ricercare un'intesa col Partito Democratico e con le altre forze del centrosinistra e dopo l'amara separazione dai nostri più affini alleati, quelli della FdS, con i quali non è stato raggiunto un accordo sul simbolo unitario della lista e sul candidato sindaco».

Nonostante il Circolo di Sel sia nato solo il 30 gennaio scorso alle prossime amministrative si correrà da soli con la liste al completo: 13 candidati alla loro prima esperienza elettorale e tra essi 5 giovani e 7 donne che «aprono incoraggianti prospettive al nostro Partito», sostiene il candidato sindaco.

Il programma amministrativo, oltre alle emergenze ambientali e dei rifiuti solidi urbani, è centrato «su quegli aspetti trascurati dalle precedenti amministrazioni, tra i quali la democrazia diretta, l'efficienza e la trasparenza amministrativa tramite il controllo di gestione e il rilancio delle bellissime frazioni collinari che si stanno spopolando col conseguente rischio della chiusura delle scuole».

Il problema del lavoro Sel lo collega alla sistemazione dell'autoporto: «langue da circa un decennio in uno stato di totale abbandono».

«Nella nostra campagna elettorale», continua Avolio, «denunceremo naturalmente la politica urbanistica del Partito Democratico che, col suo Piano Regolatore appena adottato per essere utilizzato come strumento per raccogliere consensi, intende impoverire l'agricoltura e nutrire il nostro speciale territorio con ben 309mila mq di cemento: a tanto ammonta l'inverosimile fabbisogno residenziale che non tiene in considerazione alcune migliaia di unità abitative vuote e invendute».

18/04/2011 8.00