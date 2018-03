Nasce Alleanza per l’Italia a Giulianova

GIULIANOVA. Alla presenza del coordinatore provinciale Marcello Mellozzi, si è formato il Circolo di Alleanza per l’Italia a Giulianova.

Il coordinatore cittadino sarà Umberto Zippi, il responsabile gruppo giovani Umberto Verdecchia, il responsabile movimento femminile Tania Faraone.

«Sono rimasto molto colpito dall’entusiasmo di questo gruppo – afferma il coordinatore provinciale Marcello Mellozzi – si respira la voglia da parte dei cittadini di tornare ad essere protagonisti del proprio futuro».

«Sono onorato – dichiara Umberto Zippi – di essere stato indicato come coordinatore del circolo di Giulianova, sarà un compito molto difficile, ma sono sicuro che avrò l’appoggio di tutto il direttivo e degli iscritti. Si apre una stagione nuova, dove bisogna lasciare da parte il tifo per l’una o per l’altra squadra e lavorare per risolvere i problemi della gente. Ci adopereremo per la costruzione del Nuovo Polo anche qui a Giulianova, ma ci vorranno tempi adeguati, non dobbiamo affrettarci tanto per fare, ma dobbiamo ponderare bene il percorso da effettuare. Noi ci poniamo come un partito che vuole il dialogo e non lo scontro per il bene della nostra città. Sicuramente promuoveremo degli incontri con gli altri partiti del Nuovo Polo per gettare le basi, così come a livello provinciale, per un discorso unitario. Al momento, per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale di Giulianova, non possiamo far altro che apprezzare il programma del sindaco Mastromauro al quale chiediamo, a lui ed alla sua maggioranza, un confronto e la possibilità di apportare un contributo in termini di lavoro e di idee».

