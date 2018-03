"Veleni" sui rifiuti: è scontro tra sindaci

GIULIANOVA. Lo scontro sui rifiuti si trasforma in scontro tra sindaci. L’ultima puntata coinvolge il sindaco di Giulianova e quello di Morro d’oro.

Sullo sfondo le emergenze rifiuti e la crisi tra Cirsu e Sogesa. Cirsu è il consorzio di Comuni di cui fanno parte Giulianova, Bellante, Roseto, Notaresco, Morro d’Oro e Mosciano mentre Sogesa è la ditta (mista pubblico-privata) che opera per il consorzio.

I comuni aderenti sono tenuti a versare quote al consorzio che poi le dovrebbe girare a Sogesa che poi paga gli operatori ecologici che materialmente si occupano dello smaltimento dei rifiuti. Ma alcuni comuni sarebbero inadempienti e così finisce che gli operai non ricevono lo stipendio.

Alcuni giorni fa il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, aveva ordinato al suo Comune di versare al Cirsu 400.000 euro, facendo notare che era stato il primo tra i sindaci a farlo.

Gli aveva risposto il sindaco di Morro D’Oro, Mario De Sanctis, che non aveva gradito chiarendo che al 7 aprile 2011 i singoli Comuni dovevano al Cirsu somme elevate e nello specifico De Sanctis elencava: «Giulianova deve 3.046.484 euro, Roseto 2.409.597, Notaresco 712.257 da detrarre il ristoro ambientale, Mosciano S. Angelo 457.775, Bellante 326.470, Morro D’Oro 230.164. Per un totale di 7.182.747».

Secondo i dati forniti dal primo cittadino dunque Giulianova avrebbe dovuto versare molto di più dei 400mila promessi.

Oggi Mastromauro replica a De Sanctis e lo accusa di «fare balletti con le cifre».

«Sono costretto a sottolineare per l'ennesima volta», spiega oggi il sindaco di Giulianova, «come il debito del Comune di Giulianova, in base alle risultanze fornite dai miei uffici, ammonti a circa 1 milione e 860.000 euro, cioè la metà della somma indicata baldanzosamente dal sindaco De Sanctis. Al mio collega di Morro d'Oro rammento che un milione è stato oggetto di proposta di transazione votata dal Consiglio comunale il 9 dicembre 2010, somma da erogare in due rate, la prima entro il 31 dicembre 2011 e la seconda entro il 30 giugno 2012, e che quindi sta ora al CIRSU dare seguito alla transazione. L'altra parte del debito di 860.000 euro – prosegue il sindaco Mastromauro - riguarda la fatturazione dell'ultima parte del 2010, dalla quale debbono però essere defalcate le somme tuttora oggetto di contestazione da parte nostra perché ci sono stati scioperi, servizi non effettuati ed altri non richiesti. In totale la somma è di circa 400.000 euro. E allora è chiaro che c'è una grande confusione, ed il mio collega di Morro d'Oro prima di esibire le cifre e attaccare il sottoscritto farebbe bene ad informarsi e magari meditare un po' di più. Io – conclude il sindaco - mi sono limitato a dire che Giulianova è il Comune che per primo ha anticipato il pagamento delle fatture relative a gennaio 2011, e ciò per garantire lo stipendio dei dipendenti. Questi sono i fatti. Il resto è aria fritta».

Si attendono i pagamenti intanto anche degli altri Comuni morosi, cifre che potrebbero garantire per un po’ stipendi regolari.

Rimane sullo sfondo anche la decisione del Cirsu di tagliare i ponti con Sogesa e lo scontro all’ultimo sangue tra consorzio e società che appena sabato scorso ha protestato ancora una volta per il trattamento subito da Cirsu.

12/04/2011 13.06

IL SINDACO DI MORRO D'ORO

«Il debito pari a 7.182.747 di euro maturato dai singoli Comuni soci nei confronti del Cirsu è quello risultante dalla contabilità della stessa Società alla data del 07 aprile 2011. Dunque affermare che questi dati non sono reali significa non conoscere la realtà o affermare che la contabilità del Cirsu è falsa».

E' quanto ribatte il primo cittadino di Morro D'Oro, Mario De Sanctis, «pertanto se il Comune di Giulianova, come dichiarato dal Sindaco, ritiene di dover pagare somme inferiori a quelle risultanti dal bilancio della Società creditrice invito il Presidente del Cirsu, il prof. Ziruolo, a chiarire apertamente, trattandosi di una società Pubblica, a tutti i cittadini ed al Sottoscritto che ha già provveduto ad effettuare formale richiesta, quali sono le somme effettivamente a debito dei singoli Comuni soci alla data del 7 aprile 2011. Ritengo che sia arrivata l’ora di amministrare con chiarezza e trasparenza, non mistificare la realtà e verificare chi “baldanzosamente” altera la realtà».

14/04/2011 8.01