Gestione rifiuti nella bufera: 13 milioni l’anno e disservizi ai cittadini

TERAMO. Il sindaco di Teramo «si fa grande» annunciando la diminuzione della Tia (Tariffa di igiene ambientale), ma poi aumenta anche del 100% l’accisa sul consumo di energia elettrica.

Quasi una presa in giro ai danni dei cittadini, secondo la critica mossa dalla consigliera di opposizione Manola Di Pasquale (Pd), che contesta appunto l’operato amministrativo di Maurizio Brucchi.

Secondo l’esponente del Pd, infatti, «il sindaco di Teramo per coprire il costo della gestione dei rifiuti e della Team si fa grande annunciando di aver aumentato la Tia soltanto del 14%, quando avrebbe dovuto diminuirla; ma poi aumenta anche del 100% l’accisa sul consumo di energia elettrica per coprire i costi dei rifiuti, non per dare maggiore servizi alle famiglie».

Il sindaco, denuncia ancora Di Pasquale, agirebbe «subdolamente», modificando il regolamento Tia e raddoppiando il costo dello smaltimento dei rifiuti agli artigiani e alle aziende della città: «Dovrà essere pagata al Comune di Teramo – denuncia Di Pasquale - la Tia per una raccolta di rifiuto speciale non effettuato, e poi il costo, quello vero, alle ditte private specializzate a cui gli operatori dovranno rivolgersi per la raccolta dei loro rifiuti: costi su costi».

La Gestione Team e la struttura del porta a porta costerebbe oggi alla città di Teramo più di 13 milioni di euro l’anno.

E per i cittadini si profilerebbe, oltre al danno, anche la beffa. Perché, sempre secondo quanto sostiene Manola Di Pasquale, «se ad un certo momento la Team e il Comune decidessero di non svolgere il servizio di raccolta in alcune zone periferiche della città o in alcuni periodi, nessun problema, si sta cambiando il regolamento ed i cittadini dovranno pagare lo stesso, per un servizio non svolto».

Brucchi sarebbe anche un moderno ‘Pinocchio’: «Il costo per le famiglie e gli operatori economici – afferma la consigliera del Pd - è ben superiore a quello annunciato dal sindaco: una stangata per le famiglie teramane e per gli operatori economici che sono già “in ginocchio”».

La conseguenza di tutto ciò è che i cittadini avrebbero dovuto avere una diminuzione della Tia dopo l’impegno messo per far funzionare la raccolta differenziata, ma starebbe accadendo l’esatto contrario.

«Il sindaco dica la verità – incalza Manola Di Pasquale - l’aumento della Tia, serve solo ed esclusivamente per pagare una non attenta attività di gestione della raccolta differenziata da parte della Team, i troppi inutili costi per acquisti superflui, l’aumento spropositato del personale rispetto il necessario, e la mancata razionalizzazione del servizio; in sintesi una evidente gestione troppo politicizzata».

d.d.c. 09/04/2011 12.02