Lotto zero, D’Alessandro (Idv) preoccupato per l’assetto idrogeologico dell’opera

TERAMO. Che l’apertura del Lotto Zero di Teramo avrebbe scatenato ulteriori polemiche e proteste si era capito già alla vigilia dell’inaugurazione.

E, infatti, puntualmente sono arrivate.

Ad esprimere il proprio disappunto è Cesare D’Alessandro, vice capogruppo regionale dell’Italia dei Valori, che contesta la validità del progetto ed esrpime preoccupazione: «I soldi spesi sono tanti – sottolinea - come sono tanti gli anni trascorsi dall’inizio dell’opera, ben ventisette; sono pochi, invece, i chilometri realizzati rispetto alle iniziali previsioni».

D’Alessandro sottolinea, per esempio, che in caso di neve o ghiaccio, il tratto oggi aperto resterà chiuso in quanto costituisce un pericolo per gli automobilisti.

«Noi non siamo soddisfatti né dell’opera, né di come è stata realizzata – aggiunge l’esponente dell’Idv - né del tentativo di tacitare, persino con un telone, la legittima protesta di chi ha avuto la propria abitazione lesionata a causa dei lavori, come è successo ai cittadini di Porta Romana. E neanche siamo euforici come, invece, ci appare essere qualche amministratore comunale».

D’Alessandro sottolinea invece una certa preoccupazione per il sistema di difesa idrogeologico andato in malora: «Lo siamo per come è stato realizzato (per ora in parte) il Lotto Zero; lo siamo a causa dei problemi sulla sicurezza, che vengono sottaciuti per poter tagliare i nastri».

Il consigliere regionale denuncia anche il costo eccessivo a carico dei contribuenti, ma anche la preoccupazione a nome di quei cittadini che sono stati danneggiati da interventi maldestri succedutisi nel corso della realizzazione dell’opera, ai quali non sono stati riconosciuti indennizzi e chissà se mai li avranno.

«Siamo preoccupati, ancora, perché il traffico in entrata ed uscita - conclude Cesare D’Alessandro - non registra sostanziali miglioramenti e perché, nelle condizioni in cui stanno operando le istituzioni, per il modo in cui esse si rapportano con i cittadini, c’è davvero e solo da preoccuparsi».

d.d.c. 25/03/2011 11.52