Il sequestro del Palazzo Kursaal a Giulianova finisce in Consiglio comuale

GIULIANOVA. Il sequestro del Palazzo Kursaal a Giulianova finisce all’attenzione del Consiglio comunale.

Il gruppo “Il cittadino governante” presenta infatti una mozione con la quale chiede all’amministrazione di far rispettare la legalità e tutelare il bene culturale, storico e paesaggistico della città.

Il Kursaal è un palazzo storico di proprietà comunale di importante pregio architettonico, testimonianza dell’architettura di qualità dei primi anni del ‘900 a Giulianova. È stato destinato ad attività culturali e congressuali ed ha una bellissima terrazza con affaccio sul tratto centrale del lungomare monumentale e su piazza Dalmazia.

Qualche mese fa, tuttavia, è stato posto sotto sequestro a causa di presunti abusi edilizi e distanze non rispettate con i palazzi limitrofi.

Per rispettare il Kursaal, infatti, occorreva stare molto attenti alla distanza del costruendo edificio dalla parete nord dello storico palazzo pubblico e alla sua sporgenza verso il lungomare. Era fondamentale quindi attenersi, rigorosamente, alle regole scritte nelle norme tecniche di attuazione del Prg che su tali aspetti prescrivono in maniera chiara che le distanze devono essere, sia a nord che a sud, di circa 17 metri e non 10, e che il fronte dell’edificio in costruzione deve essere più arretrato rispetto al Kursaal e non addirittura superarlo di molto.

Sulla questione i componenti de “Il cittadino governante” proposero, nell’ottobre del 2010, un ordine del giorno al Consiglio comunale, che fu però respinto e liquidato con un «è tutto a posto». Dopo due mesi è arrivato il sequestro di cantiere per abuso edilizio.

«Un abuso edilizio – rimarca il gruppo – si badi bene ‘autorizzato’! E nonostante ciò il sindaco e l'assessore all'Urbanistica hanno continuato a ripetere che il tutto è stato concesso nel rispetto delle norme. A noi sembra di no.

Finora coloro che avrebbero dovuto tutelare il Kursaal non lo hanno fatto (né il dirigente, né il sindaco, né l’assessore, né la Società Patrimonio)».

I responsabili dell’associazione, però, sono convinti che il Consiglio comunale, adesso, può correggere. Da qui l’idea di presentare una mozione che possa accogliere, sperano i promotori, il consenso degli altri gruppi consiliari.

Diverse le questioni che “Il cittadino governante” pone e rispetto alle quali invoca risposte chiare e trasparenti. Il gruppo chiede innanzitutto trasparenza: perché si è consentito quello che non è autorizzabile, e cioè la costruzione di una porzione cospicua dell’edificio fuori dell’allineamento con il Kursaal e con il condominio Tritone, facendola sporgere di almeno 10 metri oltre il consentito sul lungomare?

Quindi l’aspetto della gestione delle procedure: perché si sono violate ripetutamente (sia nel primo permesso di costruire che nel successivo, a seguito della variante in corso d’opera) le norme tecniche di attuazione del Prg per quanto attiene all’allineamento medio prevalente? Perché si sono violate ripetutamente anche le norme tecniche in ordine alle distanze tra gli edifici?

Ma il gruppo pone anche un problema di tipo politico: perché, invece di riflettere sugli errori suddetti come chiesto con l’odg dell’ottobre scorso, si è andati pervicacemente avanti nell’assecondare le richieste del costruttore, fino a prevedere - pur di far costruire - nella porzione ovest dell’edificio, appartamenti senza finestre sia sul lato nord che su quello sud? Perché la società Giulianova Patrimonio non ha tutelato (anche per evitarne la svalutazione commerciale) l’importante bene pubblico, il Kursaal appunto, affidatole, così come i condomini del Tritone hanno tutelato il loro edificio?

Per tutti questi motivi il gruppo chiede, nella mozione, di ripristinare, in autotutela, il rispetto delle regole sancite dalle norme tecniche di attuazoione del Piano regolatore generale vigente e della Variante generale adottata nel cantiere a nord del Kursaal per tutelare e rispettare palazzo e per riportare il tutto nell’ambito della legalità.

22/03/2011 12.10