Emergenza rifiuti nel teramano. Idv chiede l'intervento dell'assessore Di Dalmazio

TERAMO. Ieri è stata una giornata difficile per sei comuni del teramano del Cirsu Roseto, Bellante, Notaresco, Giulianova, Morro D’Oro e Mosciano Sant’Angelo.

Le strade cittadine sono state inondate da quasi centomila tonnellate di rifiuti. Grazie ad un accordo tra Deco e consorzio, al quale si è lavorato per l'intera giornata, oggi la situazione dovrebbe rientrare nella normalità. Ma per il futuro bisognerà trovare una risposta certa. Sullo sfondo, però, ancora le difficoltà dei 70 dipendenti che ormai si incamminano verso la cassa integrazione. Il consigliere dell'Italia dei Valori chiama in causa l'assessore regionale con delega ai rifiuti, Mauro Di Dalmazio, al quale chiede di occuparsi dell'intera vicenda e non prendere le parti di «un novello Ponzio Pilato».

Ieri, nella riunione a cui hanno preso parte Sogesa, Cirsu e Deco Di Dalmazio non è intervenuto «non avendo alcuna ragione ad intervenire», spiega il diretto interessato. «Qualsiasi partecipazione di tecnici regionali a tavoli iistituzionali», ha proseguito riferendosi alla presenza del responsabile regionale del settore rifiuti Franco Gerardini, «deve essere intesa a titolo personale o di collaborazione amicale, ristretta a valutazioni esclusivamente tecniche e senza che gli stessi siano portatori delle determinazioni politiche della Regione Abruzzo».

«Di Dalmazio non è sicuramente il responsabile dell’attuale disastro», insiste D'Alessandro, «che spetterà caso mai ai giudici accertare, ma forse Di Dalmazio dimentica che la Regione, meno di un anno fa, ha autorizzato al Cirsu la realizzazione della più grande discarica della provincia di Teramo, presentandola come la soluzione di tutte le problematiche legate ai rifiuti sia della città di Teramo che del resto della provincia».

L'esponente dell'Idv chiede di sapere se cento tonnellate di rifiuti al giorno rischiano di sommergere sessantamila cittadini della costa teramana e dell’immediato entroterra, il problema ambientale e di tutela della salute chi lo affronterà? «L’assessore Di Dalmazio dimentica che tutelare i diritti dei lavoratori del Cirsu è un suo specifico compito che gli assegna la legge. Quei lavoratori, nonostante da molti mesi non ricevano le loro spettanze secondo contratto, continuano ad assicurare un servizio pubblico essenziale, ma purtroppo saranno i primi a fare le spese di quanti hanno tradito il mandato pubblico».

18/03/2011 12.25

CANZIO(AL CENTRO PER TERAMO):«E’ LA FINE DIUNA CATTIVA GESTIONE»

«Tutti si possono rendere conto come mai e perché oggi si sta scrivendo la parola fine ad una storia di cattiva gestione che ha portato alla mancanza totale di programmazione in merito all’impiantistica, nel campo dei rifiuti, da parte del centrosinistra quando ha governato la nostra Regione».

E’ il commento di Roberto Canzio, Consigliere Comunale della Lista civica “Al centro per Teramo” che non ci sta e difende l’assessore di Dalmazio dalle accuse di essere un “Ponzio Pilato”.

«Chi sta cercando di imitare Ponzio Pilato, peraltro in maniera anche goffa, è piuttosto il centrosinistra», spiega Canzio, «a D’Alessandro infatti sfugge curiosamente che l’iter che ha portato all’autorizzazione per l’apertura della discarica di Grasciano di Notaresco parte con il mitico ed inefficace Piano dei Rifiuti approvato dalla Giunta Del Turco nel 2007. Chi ha sempre sostenuto, per anni, che la discarica di Grasciano avrebbe rappresentato la soluzione di tutte le problematiche legate ai rifiuti è stato il centrosinistra. Chi ha fatto sì che la titolarità della discarica fosse regalata dal pubblico (Cirsu) al privato (Sogesa) è stato proprio il Cirsu, governato dal centrosinistra. Chi ha fatto sì che i lavoratori di Sogesa non percepissero gli stipendi da mesi sono stati quei Comuni di centrosinistra che non pagano per i servizi che Sogesa esegue. Chi, nonostante Sogesa non percepisca nulla per i servizi prestati ai Comuni, ha pensato bene di bypassare la stessa Sogesa conferendo direttamente nelle discariche del solito privato sono proprio i Comuni di centrosinistra del Cirsu. Chi ha fatto sì che i cittadini abruzzesi si accorgessero di cosa significhi vivere l’emergenza rifiuti sulle strade sono quei Comuni, guarda caso, governati dal centrosinistra. Chi ha permesso che il solito privato diventasse socio del pubblico (Cirsu) in Sogesa, attraverso l’acquisto delle azioni private senza nessun bando di gara, sono stati i Comuni di centrosinistra che sono maggioranza in Cirsu. Chi dovrebbe tutelare i lavoratori di Sogesa sono i Comuni di centrosinistra che non pagano quanto dovuto alla stessa Sogesa. Chi dovrebbe smettere di parlare di emergenza rifiuti, lasciando il compito ad altri, è il centrosinistra (compresa l’IDV) che ha dimostrato benissimo quali sono le proprie incapacità gestionali. Chi ha sbagliato tutta la programmazione in materia di rifiuti, portandoci all’emergenza, è il centrosinistra, quando ha governato la Regione Abruzzo sotto la guida di Del Turco. Chi deve salvare il Cirsu e Sogesa, assumendosene tutte le responsabilità (non solo politiche), è proprio il centrosinistra».

21/03/2011 7.44