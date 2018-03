Progetto "Colonnella 2020", dieci sfide per rilanciare il futuro della comunità

L'INIZIATIVA. COLONNELLA. I giovani di Colonnella si preparano alle sfide del futuro, con un progetto ambizioso, chiamato appunto “Colonnella 2020”, che mira a salvaguardare benessere e sviluppo di tutta la comunità.

Il progetto, nato su iniziativa di un comitato promotore costituito esclusivamente da ragazze e ragazzi che hanno deciso di impegnarsi per il futuro del proprio paese, è stato presentato sabato nel corso di un affollatissimo incontro all’hotel Bellavista, che ha visto anche la partecipazione in platea del sindaco di Colonnella, Marco Iustini, e dell’onorevole Augusto Di Stanislao:

Il comitato ha illustrato il progetto attraverso i 10 punti che lo compongono, chiedendo alla cittadinanza di partecipare attivamente con proposte e idee per ‘costruire’ insieme il futuro di Colonnella.

A conclusione dell’incontro sia il sindaco che l’onorevole Di Stanislao hanno sottoscritto il progetto: il comitato, infatti, ha chiesto a tutti i presenti di firmarlo, così da dargli una legittimazione popolare e una maggiore chance di essere preso in considerazione dall’amministrazione comunale.

Il progetto Colonnella 2020, nelle intenzioni del comitato, si concretizzerà entro i prossimi dieci anni con dieci iniziative a salvaguardia della comunità e del territorio in ci essa vive.

RISPARMIO ENERGETICO E SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI.

Il 2020 è stato individuato come anno cruciale dall’Unione Europea, entro il quale si chiede agli Stati di ridurre del 20% le emissioni di gas serra, di portare al 20% il risparmio energetico e di aumentare del 20% il consumo di energia da fonti rinnovabili.

Obiettivi che dovranno essere raggiunti anche a Colonnella. Come? Innanzitutto con uno studio energetico, per capire quanta energia usa il Comune, quanta ne potrebbe risparmiare e quanti gas serra produce. Al contempo con l’utilizzo di nuove tecnologie e iniziative che sensibilizzino i cittadini al risparmio. Altro obiettivo è che la futura amministrazione s’impegni direttamente nella produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, installando, ad esempio, dei pannelli fotovoltaici nel territorio comunale con basso impatto ambientale.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO DELLE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

A tale proposito il comitato si è impegnato a istituire la consulta giovanile, così da poter dare uno spazio istituzionale a tutti i ragazzi di Colonnella: in questo modo potranno essere loro la spinta propulsiva per la cultura, la socialità e le manifestazioni da organizzare durante tutto l’arco dell’anno.

RACCORDO IMPRESE-LAVORATORI. Nei limiti delle competenze comunali in tale settore, il comitato propone l’istituzione di corsi di formazione professionali per la riconversione, reinserimento ed aggiornamento dei lavoratori colonnellesi, sulla base del’andamento dell’occupazione che ha visto un rilancio del settore terziario, grazie alla presenza di grandi centri commerciali, a discapito degli occupati nel settore secondario.

VALORIZZARE IL MERITO COLONNELLESE. Il comitato chiede, innanzitutto, che i giovani studenti del nostro paese vengano aiutati ed incentivati a portare avanti il proprio percorso con l’aiuto dell’amministrazione comunale. Crede, inoltre, che sia importante riconoscere il valore dimostrato dai lavoratori colonnellesi nello svolgere la propria attività durante il corso della vita, contribuendo al benessere del paese.

SICUREZZA E BENESSERE DEI CITTADINI. Rilanciare iniziative di prevenzione, tutela e sicurezza dei cittadini, per esempio attraverso la costituzione del gruppo comunale di Protezione Civile, che si occupi di prevenzione e tutela del territorio e che possa rispondere prontamente alle emergenze. Inoltre, per compensare la relativa lontananza dei presidi d’emergenza sanitaria, il comitato propone di installare dei defibrillatori semi-automatici nei punti nevralgici del territorio e provvedere all’addestramento al loro utilizzo di un adeguato numero di cittadini.

PIANO TURISTICO E PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI. Sviluppare l’enorme potenziale turistico di Colonnella, che gode di un patrimonio paesaggistico invidiabile e prodotti enogastronomici d’eccellenza, oltre a un cartellone estivo variegato e con eventi culturali di grande spessore.

Il comitato chiede di fare il salto di qualità nel settore turistico e realizzare, tramite l’amministrazione comunale, un raccordo tra ristoratori, albergatori e produttori al fine di migliorare la promozione del territorio.

WI-FI A COLONNELLA. Colonnella, secondo il comitato, deve accettare la sfida di facilitare i collegamenti virtuali, offrendo un servizio in più anche a chi visita il paese. A tal finela proposta di liberalizzare l’accesso alla rete nel Comune, possibilmente a tutto il territorio.

GEMELLAGGIO. Il comitato propone di sviluppare la socialità con cittadini e Comuni di altre nazioni per favorire la comprensione culturale tra i popoli e la nascita del sentimento della cittadinanza europea e dello spirito europeista, caratteristica che contraddistingue l’esperienza di integrazione comunitaria. Quello che vogliono attivare è la procedura per stabilire un nuovo gemellaggio tra Colonnella ed un’altra cittadina dell’Unione Europea: una simile iniziativa non ha solo valenza culturale, bensì potrà creare nuovi sbocchi economici ed occupazionali.

RIVALUTAZIONE E POTENZIAMENTO DI AREE VERDI, URBANISTICA ED IMPIANTI SPORTIVI

Complessivamente il bilancio di Colonnella in questi tre ambiti , secondo il comitato, è più che buono: si tratta solo di potenziare determinati aspetti e, in alcuni casi, rilanciare talune strutture.

Per esempio rilanciare alcune aree verdi presenti nel Comune, in primis il Colle dei Pini, sistemando l’arredo urbano e le zone di accesso. Inoltre, il comitato chiede di potenziare l’urbanistica e la viabilità in alcuni tratti del territorio, soprattutto a San Giovanni, dove vi è, probabilmente, la strada più percorsa del comune. Infine, il comitato si impegnerà anche a far si che vengano completate e implementate le strutture sportive presenti nel nostro paese.

REALIZZAZIONE DEL PIANO REGOLATORE SOCIO-CULTURALE. Tra le proposte avanzate, quella di realizzare una sorta di “piano regolatore” con il quale costituire un centro di aggregazione per tutte le età e programmare una serie di eventi culturali per tutto il paese, magari grazie all’azione della consulta giovanile.

Innanzitutto il luogo di aggregazione: la struttura di via D’annunzio che ospitava i medici e la scuola materna è votata a questo scopo. Attualmente vi sono la biblioteca, la fototeca e la ludoteca: il progetto consiste nel riempire questa struttura con nuovi spazi votati alla socialità e, nel frattempo, dotarla di un nuovo impulso culturale, organizzando ad esempio incontri con scrittori, corsi di musica, fotografia, lingua ed altri eventi in genere durante tutto l’arco dell’anno.

Inoltre il comotato vuole organizzare manifestazioni che prevedano il coinvolgimento di tutta la cittadinanza come la sagra enogastronomica e lo storico palio delle contrade: l’obiettivo è quello di ristabilire legami sociali, riscoprendo lo spirito aggregativo, punto di forza delle piccole comunità come la nostra.

07/03/2011 16.30