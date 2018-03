Rimborsi per piazza Berlinguer dimezzati, la soddisfazione del Pd di Morro D’Oro

MORRO D’ORO. Il Comune di Morro d’Oro potrà recuperare circa due terzi dei 400mila euro pagati nel 2005 a titolo di risarcimento del danno per l’esproprio dei terreni destinati a realizzare quella che sarebbe diventata piazza Berlinguer.

Ad annunciarlo, con soddisfazione, è il circolo cittadino del Partito Democratico che loda l’impegno delle passate amministrazioni di centrosinistra e critica, invece, «i partiti di centrodestra e gli attuali amministratori del Comune di Morro D’Oro che per anni hanno sperato e speculato sull’esito negativo di questa vicenda, per trarne facile propaganda politica e per gettare fango sulla dignità di onesti ed operosi amministratori (precedenti) di questo Comune».

La vicenda risale agli anni ’80 quando, per realizzare l’attuale piazza Berlinguer a Pagliare, si procedette all’esproprio di alcuni terreni privati.

Inizialmente l’importo riconosciuto ai proprietari a titolo di risarcimento del danno era stato di circa 100.000 euro (con valuta al 1986), che rivalutato e ricapitalizzato all’anno 2005, assommava un importo di circa 400.000 euro, che fu forzatamente pignorato al Comune sempre nel 2005.

Con sentenza 353/2010 pronunciata il 23 febbraio 2010 e depositata in data 4 giugno 2010, invece, la Corte d’Appello de L’Aquila ha ridimensionato il credito vantato dai proprietari terrieri nei confronti del Comune di Morro D’Oro, rideterminando l’importo in circa 38.000 euro (sempre valore al 1986), a titolo del complessivo risarcimento del danno (terreni e fabbricati) oltre interessi e rivalutazioni.

Di conseguenza, con delibera di Giunta comunale numero 88 del 13/07/2010, è stato autorizzato il sindaco di Morro d’Oro a porre in essere tutti gli atti necessari nei confronti degli ex proprietari per il recupero degli importi indebitamente percepiti.

«Tutto questo – sottolinea il circolo del Pd - dimostra che le amministrazioni di centrosinistra, dalla giunta Ianni in poi, hanno sempre avuto ragione nel ritenere che l’importo richiesto dalla proprietà, all’epoca dell’esproprio, era eccessivo e che ben si è fatto ad opporsi a tale richiesta ed alla sentenza del primo grado di giudizio».

Oggi, quindi, il Comune di Morro D’Oro potrà recuperare circa due terzi dei 400.000 euro forzatamente pagati nel 2005, che potranno essere utilizzati nei prossimi bilanci.

«I partiti di centrodestra e gli attuali amministratori – concludono gli esponenti del Pd - oggi farebbero bene a chiedere pubblicamente scusa per il loro comportamento. Ma per fare ciò bisogna avere almeno un briciolo di dignità».

05/03/2011 9.36