Roseto, nasce la coalizione del centrosinistra. Appello al Pd

ROSETO. Firmato accordo tra Federazione della sinistra, Italia dei Valori e Sinistra Ecologia e Libertà.

La Federazione della Sinistra, con Marco Borgatti, l'Italia dei Valori, con Domenico Cappucci, Sinistra Ecologia e Libertà, con Pasquale Avolio, hanno siglato ufficialmente una alleanza politica per le prossime elezioni.

Base dell'accordo sono idee e progetti per il futuro di Roseto. Le tre forze politiche hanno iniziato i lavori di stesura di un programma che «risolva definitivamente le numerose criticità della nostra città».

Temi cardine sono il problema lavoro, l'accesso all'edilizia popolare e convenzionata, una soluzione all'emergenza rifiuti, fronteggiare il disagio giovanile e rilanciare turismo, industria ed attività commerciali. «Idee, programmi e progetti concreti sono le basi del nostro accordo», spiega Marco Borgatti. «Abbiamo deciso di unire le forze e condividere le nostre esperienze per il bene dei cittadini di Roseto». Nella giornata di lunedì un documento firmato FdS, Sel e Idv verrà consegnato alla segreteria politica del Partito Democratico dove si manifesta la necessità dell'unità del centrosinistra per battere le destre.

Nel documento vengono elencati i cardini politici programmatici necessari per creare una coalizione ampia e di centro sinistra.

La coalizione ha convocato anche un tavolo politico per venerdì 4 marzo presso la sede della FdS per porre le condizioni iniziali essenziali «per creare una volta per tutte un vero centro sinistra compatto, democratico e plurale».

«Venerdì», spiega Borgatti, «il Partito Democratico dovrà scegliere se continuare ad arroccarsi nel suo isolamento o aprirsi ad una coalizione. Le condizioni poste nel documento sono una base irrinunciabile, allo scopo di garantire la moralità e il bene comune. Ora sta al Pd scegliere una volta per tutte se continuare ancora a correre da solo, rischiando di concedere Roseto al centrodestra, o entrare nella coalizione di centro sinistra rinunciando a personalismi ed assurdi giochi di potere».

28/02/2011 8.37