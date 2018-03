Tirocini formativi Provincia Teramo è caos. Catarra non conosce i numeri

TERAMO. Il presidente Valter Catarra ha inviato una lettera ai dirigenti chiedendo «con urgenza» dati e numeri «corretti e concordanti sui tirocini formativi».

Infatti quelli prodotti in Consiglio giovedì sera risultano non congruenti fra loro e diversi da quelli forniti dalla minoranza.

Secondo la consigliera del Partito Democratico, Rosanna Di Liberatore, infatti, ci sarebbero 30 tirocini operativi, con rimborsi spese tra i 500 e gli 800 euro (dati aggiornati a luglio scorso). Inoltre, Catarra, chiede che venga prodotta copia della convenzione risalente al 2002, richiamata in ogni determina dirigenziale sui tirocini, convenzione che, al momento «non si trova». Sempre nella stessa missiva si chiede ai dirigenti di rimettere una relazione sulle procedure di legge che regolano la materia e di predisporre, nel caso sia necessario, una nuova convenzione. Si chiede infine ai dirigenti quanti tirocinanti hanno o hanno avuto rapporti di collaborazione, di qualsiasi tipo a titolo oneroso, con l’ente.

Sui procedimenti in atto vigilerà il Segretario Generale dell’ente.

«Sui tirocini formativi ho due cose da dire – ribadisce Catarra dopo le spiegazioni fornite giovedì sera in Consiglio alla minoranza – i dati illustrati sono quelli desunti dagli elementi che mi sono stati forniti dagli uffici; in ogni caso oltre ad una puntuale ricognizione ufficiale su oggi e ieri ho intenzione di adeguare tutte le procedure che regolano la materia rendendole, quanto meno, più trasparenti. Una cosa è certa: ai tirocini che potremo attivare, a tutti i tirocini e non come accadeva in passato solo ad alcuni, continueremo a pagare il rimborso spese nella misura nella quale sarà consentito dai limiti di bilancio. Questa si è una scelta politica, in un momento molto complicato non possiamo chiedere ai giovani di accollarsi anche le spese di vitto e trasporto per il tirocinio che svolgono nell’ente».

26/02/2011 11.56