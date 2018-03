Tortoreto, la denuncia dei Verdi:«maggioranza antiambientalista»

TORTORETO – L’Amministrazione comunale di Tortoreto è «antiambientalista». Lo sostiene Giuliano Marsili, coordinatore della federazione provinciale dei Verdi.

Questi denuncia quella che a suo dire è «l’ennesima iniziativa dell’amministrazione comunale contro l’ambiente e il rispetto della natura». L’esponente dei Verdi si riferisce all’abbattimento di pini secolari a Tortoreto Lido, in via Bixio, e all’imminente apertura di una nuova cava di ghiaia in contrada Salinello. Solo qualche settimana fa i Verdi avevano protestato contro il progetto della megadiscarica di Salinello, oggetto di una sentita protesta da parte dei cittadini della frazione e di altre zone, oltre che osteggiata fermamente dai comitati e dalle associazioni.

Adesso due nuove iniziative ‘antiambientaliste’: «Finalmente abbiamo la prova che l’amministrazione comunale di Tortoreto, guidata dal sindaco Gino Monti, non è votata all’ambiente», è il secco commento di Marsili.

«Più andiamo avanti nelle ricerche e accesso agli atti e più si caratterizza una triste certezza – polemizza il coordinatore dei Verdi - La maggioranza al potere del paese, come affermato anche da numerosi cittadini, è probabilmente la peggiore degli ultimi anni, un gruppo di “brave persone“ che in campagna elettorale si sono riempiti la bocca di promesse, buone intenzioni e propositi, ma che poi, una volta ottenuto il potere di comandare, hanno tradito i loro stessi elettori, dimostrando il più becero compromesso, tipico della destra».

Da parte dei Verdi anche qualche ‘suggerimento’ alla Giunta Monti: «Questa amministrazione si dovrebbe occupare dei reali problemi del paese, tra cui prioritaria la messa in sicurezza del fosso Vascello, un bel ruscello che scorre pacifico dall’oasi popolata da animali acquatici ma divenuto tristemente famoso in occasione dell’alluvione del 6 ottobre 2007».

Infine, da parte del coordinamento provinciale, una forte critica anche all’indirizzo dell’amministrazione regionale.

«La regione Abruzzo non ha inteso emanare una Legge sulla protezione ambientale, ma di che ci meravigliamo? Una giunta regionale ormai allo sbando, che ha tentato di istallare i pozzi di petrolio a pochi chilometri dalle spiagge, che ha speso milioni di euro per l’erosione senza ottenere nulla, che ha riaperto la caccia tutto l’anno, che non riesce ancora a smuovere le macerie del terremoto, indietro di cinquant’anni sulla raccolta dei rifiuti, che non ha impedito, anzi autorizzato, decine di cave di ghiaia, che entra e esce dalla galera e che contempla la peggiore sanità d’Italia».

