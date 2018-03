Tagli all’ospedale di Atri, per il Pd rassicurazioni prive di senso

ATRI. «Prive di senso del reale, ingannevoli, lesive degli interessi della collettività, poco rispettose dell’intelligenza dei cittadini; in una sola parola: inaccettabili».

Non poteva essere più chiara la posizione del Pd di Atri rispetto alle rassicurazioni fatte dall’amministrazione comunale sul futuro dell’ospedale San Liberatore.

Secondo il gruppo di opposizione, sui presunti tagli all’ospedale la maggioranza di governo è passata dall’indifferenza e noncuranza alle menzogne. «Se prima a preoccuparci – sottolinea il segretario del Pd Herbert Tuttolani - era il silenzio assordante della giunta Astolfi, interpretabile come impotenza o complicità verso il piano di Varrassi, ma dovuto evidentemente alle contemporanee assenze dal Palazzo Ducale di sindaco e vicesindaco, oggi a inquietarci è la volontà fuorviante di cui è intriso il comunicato, fatto di parole che poggiano sul dogma della accondiscendenza politica e partitica, rivelatrici di una supina accettazione di decisioni, prese nel chiuso di una stanza, che non si condividono né si discutono».

Il Pd sottolinea che non si può parlare di potenziamento quando il primo ad ammettere i tagli è lo stesso manager Varrassi.

Il gruppo entra nel merito di quanto dichiarato dalla maggioranza e critiche tutte le affermazioni.

Rispetto alla soppressione dell’Utic ad Atri, che pure opera in un reparto nuovo e funzionale, a favore del presidio giuliese, in un reparto non a norma, il Pd si chiede come si possa giustificare adducendo a motivazione la presenza del primario.

«Nei giorni scorsi l’ospedale di Atri ha registrato una vera e propria emorragia di stimati dottori - denuncia il segretario - Se, per una volta, qualcuno facesse il percorso inverso, per altro con un notevole risparmio di fondi pubblici, non si potrebbe certo parlare di scandalo».

Infine, da parte del Pd, una critica severa alla gestione amministrativa del primo cittadino: «Astolfi è il sindaco di Atri, di tutti gli atriani e quindi anche il nostro, e noi dal nostro sindaco vogliamo essere tutelati e sentirci protetti, anche se questo significa scontrarsi con i disegni politici e territoriali di una Provincia e una Regione cui, sembra, poco importa la salute dei tanti abitanti della macroarea Atri-Pineto-Silvi-Montesilvano e Val Fino, oggi utenti del San Liberatore. Possono gli interessi personali di pochi – conclude il Pd - prevaricare, ancora, i diritti legittimi e sacrosanti di tutti?».



E IL SINDACO DI PINETO CHIEDE DI INCONTRARE I VERTICI DELL’OSPEDALE

Allarmato sui possibili tagli all’ospedale di Atri anche il sindaco della vicina Pineto, Luciano Monticelli, che ha inviato una lettera al direttore sanitario dell’ospedale di Atri, la dottoressa Maria Mattucci, per avere un incontro urgente.

Il San Liberatore serve infatti anche il bacino pinetese, che potrebbe dunque risentire dei tagli e del ridimensionamento dei reparti. La richiesta di Monticelli si riferisce, in particolare, alla decisione con la quale il direttore generale della Asl di Teramo, il dottor Giustino Varrassi, avrebbe ordinato con effetto immediato la chiusura dell’unità coronarica, trasferendo il personale medico. «In qualità di sindaco di Pineto e rappresentante degli interessi della collettività pinetese, prima fra tutte la tutela della salute, sancita costituzionalmente, chiedo un incontro urgente», ha affermato il primo cittadino.

Monticelli vuole incontrare non solo il direttore sanitario dell’ospedale di Atri, ma anche il personale medico e paramedico.

«Voglio capire esattamente quali sono i problemi - ha aggiunto il sindaco - e quali siano state le motivazioni che hanno portato ad un ridimensionamento così drastico del presidio sanitario atriano, tale da mettere a repentaglio l’integrità e la salute dei cittadini pinetesi e dei turisti che ogni estate sono ospiti della nostra città».

Monticelli spera a questo punto che la direzione sanitaria dell’ospedale di Atri dia al più presto una risposta. Inoltre il sindaco vorrebbe visitare tutti i reparti dell’ospedale per sincerarsi di persona delle condizioni e avere un rapporto diretto con chi ogni giorno mette al servizio della collettività la propria professionalità per la tutela della salute.

