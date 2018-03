Morro d’Oro, opposizione contro la giunta: in 19 mesi non ha fatto nulla

MORRO D’ORO. Cosa sta facendo l’amministrazione comunale?

Se lo chiede il gruppo consiliare Progressisti di Morro d’Oro che, a 19 mesi dall’insediamento dell’amministrazione guidata da Mario de Sanctis, critica l’immobilismo della Giunta che sta portando il Comune a uno stallo totale.

«I cittadini vorrebbero sapere cosa ha fatto di concreto questa maggioranza in 19 mesi – puntualizza Enrico Valentini, capogruppo dei Progressisti - possibilmente senza che si cada ancora nel ridicolo tirando in ballo mancanza di soldi e amministrazioni precedenti».

Da parte del gruppo di opposizione una serie di critiche ‘precise’ indirizzate alla Giunta De Sanctis.

Perché non si fanno le opere pubbliche che loro stessi hanno decantato, promesso e programmato come ad esempio la palestra (o copertura del polivalente) di Pagliare e la centrale fotovoltaica?

Perché non si avviano le ormai annose ed urgentissime manutenzioni straordinarie sul territorio come ad esempio la raccolta acque in via Pio La Torre e via Padova , l’intervento di contenimento in via Bologna ed il completamento delle depolverizzazioni partendo da quella più semplice relativa al tratto di via Fonte Doti, ancora imbrecciata?

E ancora, i Progressisti per Morro d’Oro chiedono se e quando ci sarà il nuovo affidamento in gestione della rete metanifera che, secondo quanto avrebbero detto sulla stampa da alcuni assessori, farebbe

arricchire il Comune riempiendo le casse con diverse centinaia di migliaia di euro.

E poi: quando e se entrerà in funzione la “stazione ecologica” per il conferimento di rifiuti ingombranti e vari, che doveva essere realizzata già nel 2009 con finanziamento Regione – Cirsu?

Un’annosa questione è sicuramente quella dei rifiuti. Al proposito Valentini chiede «se oltre ad infliggere un aumento esagerato della Tarsu (60%), questa Amministrazione ha ancora realmente intenzione di passare al servizio di raccolta ‘porta a porta’ per poter finalmente ridurre il quantitativo di ‘indifferenziato’ da conferire in discarica o se si limiterà a continuare con generiche dichiarazioni d’intento».

Capitolo ‘spinoso’ anche quello della scuola, tanto che i Progressisti chiedono «come sarà la scuola del nostro Comune?».

L’opposizione torna poi sulla realizzazione dietro al Comune di una “cucina per le feste” (della cui regolarità sta verificando gli atti), mentre non è stato possibile fare lo stesso per ampliare la farmacia (sempre nello stesso sito), evitando in tal modo di spostarla nei locali della scuola Materna.

Quanto ai servizi comunali, il capogruppo Valentini chiede come intende l’Amministrazione portarli avanti «vista la crescente criticità operativa».

Infine, gli ultimi tre colpi ‘sparati’ che riguardano l’emergenza lavoro, gli insediamenti commerciali e le opere pubbliche.

Rispetto al primo punto il gruppo cita l’esempio dei “mandati a casa” ex co-co-co del Comune. La seconda critica riguarda il ‘congelamento’ dell’insediamento e l’attuazione del comparto commerciale in zona Pianura Vomano. Infine, Valentini chiede cosa sta facendo l’Amministrazione per sollecitare quelle opere pubbliche di competenza sovraccomunale (ad esempio rotonda Pagliare e fognature Piano Cesare) iniziate e bloccate dall’estate 2009.

12/02/2011 9.59