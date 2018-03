«Il Vomano violentato dall’Enel», la denuncia della Lega Nord Abruzzo

TERAMO. Fondi spesi per il risanamento del Vomano, la colpa sarebbe dell’Enel.

La pensa così Franco De Angelis, esponente della Lega nord Abruzzo, che interviene in merito ai fondi recentemente pubblicizzati da Gianni Chiodi per il risanamento dei fiumi abruzzesi. Il protocollo, firmato lunedì 24 gennaio 2010, prevede una spesa complessiva di 40.750.000 euro, dei quali oltre 30milioni a carico del ministero dell'Ambiente e 10 milioni a carico della Regione, quale cofinanziamento obbligatorio.

«L’Enel – tuona De Angelis - è l’unico responsabile delle “ondate di piena programmate” del fiume Vomano. Programmate con l’intento di aumentare il turbinaggio per la produzione di energia elettrica ma che a conti fatti producono solo devastazione vista la sostanziale inattività della centrale di Provvidenza».

Al proposito l’esponente leghista si chiede «come mai non sia l’Enel a tirare fuori i soldi per risistemare i danni che da decenni causa a questo territorio. E’ il solito sistema del capitalismo parastatale italiano – spiega De Angelis - privatizzare i profitti socializzare le perdite».

De Angelis spiega anche come si verifica il fenomeno: «L’Enel li definisce sversamenti – precisa - ma si tratta di vere e proprie ondate di piena cioè insostenibili quantità d’acqua scaricate nel fiume direttamente dal bacino imbrifero di Val Vomano che, avendo valori ben al disopra di quelli raccomandati dalla stessa Regione per il deflusso minimo vitale del fiume, determinano lo stravolgimento e l’erosione dell’alveo naturale con la formazione di veri e propri canyon e il trascinamento di detriti, tronchi e rami, che prima ancora di ammassarsi al sud della foce, a Pineto, mettono a grave rischio persino la stabilità dei basamenti dei ponti autostradali ormai a vista per molti metri».

L’esponente leghista spiega che la situazione è così grave che, per le ondate di piena del giugno 2008 e dell’aprile 2009, con lo svasamento della diga di Piaganini e l’allagamento della zona industriale di Scerne di Pineto (danni per oltre un milione di euro) i responsabili dell’Enel sono oggetto di una inchiesta aperta per disastro colposo dalla Procura di Teramo.

Non basta. Secondo De Angelis, infatti, è dal 1993 che la Provincia di Teramo interviene per la manutenzione idraulica e forestale e il risanamento idrogeologico. Le spese oggi ammontano a circa tre milioni di euro e altri otto, che saranno impiegati per un progetto strategico di sistemazione idraulico ambientale, attendono le autorizzazioni ambientali.

«E’ vitale – afferma De Angelis - per tutta la vallata del Vomano e per la costa, che sia possibile rimodulare la portata d’acqua dei “rilasci” delle centrali idroelettriche dell’Enel sul fiume Vomano . Un’ipotesi di lavoro è quella per la quale si possa passare dagli attuali 40/50 metri cubi d’acqua per ogni ondata di piena, ad un massimo di 10 e con una frequenza che non superi una cadenza trimestrale diversamente da quando accade oggi settimanalmente . Indispensabile – conclude l’esponente politico . sarebbe anche un monitoraggio permanente per la raccolta di dati, utili alle prevenzione delle piene . Il tutto a spese dell’Enel. Ovviamente».

