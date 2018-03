Dimensionamento scolastico Giulianova, Gatti: «polemiche ridicole». Francioni: «ridicoli loro»

*«L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE NON ABBIA INDUGI SU POF»

GIULIANOVA. Piano di dimensionamento scolastico a Giulianova: non cambia nulla per studenti o insegnanti oppure le scuole locali vengono pesantemente penalizzate?

Punti di vista opposti quelli espressi da un lato dall’assessore regionale al ramo Paolo Gatti, che ha spiegato i contenuti del piano nel corso di una conferenza stampa, e dall’altro da Gianfranco Francioni, capogruppo in Comune del gruppo Giuliesi/Udc.

Già nei giorni scorsi il consigliere regionale Paolo Ruffini (Pd) aveva chiesto di fare un passo indietro.

Ma nel corso della conferenza stampa, l’assessore Gatti ha assicurato: «a Giulianova nessuna chiusura di scuole e nessuno spostamento di alunni da una parte all’altra», e ha 'bollato' le polemiche in atto come «ridicole».

Non la pensa così, evidentemente, il consigliere Francioni: «Togliere l'autonomia ad un Istituto tecnino statale a Giulianova, accorpare istituti con 1350 ragazzi quando la legge ne prevede al massimo 900, togliere indirizzi (Turismo, Linguistico), aprire un ITS (Istituto tecnico superiore) a Teramo, risparmiare a Giulianova per avvantaggiare altri Comuni, per l'assessore regionale Paolo Gatti sono solo polemiche ridicole» tuona Francioni, che replica: «Se c'è qualcuno che è ridicolo, è proprio questa maggioranza di centrodestra alla Regione: tante promesse in campagna elettorale, zero fatti».

Il consigliere comunale puntualizza poi che non sono soltanto i giuliesi a polemizzare con la Regione e a testimonianza di questo cita alcuni ‘fatti’ – il deficit sanitario, l’alto tasso di disoccupazione, un livello di ricorso alla cassa integrazione che è il più alto in Italia, solo per fare qualche esempio – oltre al recente sondaggio del Sole 24 Ore che ha visto il presidente Chiodi precipitare all’ultimo posto.

«Su queste cose – conclude Francioni - dovrebbero riflettere l'assessore Gatti e il presidente Chiodi. Oramai non ci sono più scuse: i fatti parlano chiaro nella classifica sull’indice di gradimento dei Governatori».

*«L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE NON ABBIA INDUGI SU POF»

GIULIANOVA. L'assessore provinciale all'Istruzione, Mauro Petrucci, stigmatizza l'atteggiamento dilatorio degli uffici competenti

«Prima di tutto, per onestà intellettuale, voglio esprimere il giusto riconoscimento all’assessore regionale all'Istruzione, Paolo Gatti, che, nel limite delle sue possibilità, ha cercato di accogliere tutte le istanze deliberate dalle Province in merito al riordino scolastico, lasciando, soprattutto, aperta la possibilità di poter procedere, previo intervento dell’Ufficio Scolastico Regionale, all’istituzione di nuove offerte formative degli Istituti Superiori così come richiesto dalla Provincia»: così Mauro Petrucci, assessore provinciale all'istruzione, commenta l'approvazione del Piano di Dimensionamento Scolastico deliberata della Regione.

«Al contrario – aggiunge Petrucci – non posso esimermi dall’esprimere il mio biasimo e rammarico per il comportamento dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) che continua a temporeggiare rinviando le decisioni di sua competenza per dare avvio alle nuove offerte. I tempi sono oramai molto stretti: infatti, il prossimo 12 febbraio scadranno i termini per l’orientamento scolastico ed il rischio di vedere per il secondo anno consecutivo la mancata attuazione dell’istituzione nelle nostre scuole le nuove offerte, diventerà purtroppo realtà. Restare al palo per il secondo anno consecutivo sarà molto grave e deleterio.

L’U.S.R. deve essere richiamato alle sue responsabilità dal momento che, se è vero che la scuola deve essere al passo con tempi, con le realtà locali ed attenta alle esigenze della società e del mondo del lavoro, contribuendo concretamente ad agevolare l’inserimento lavorativo delle nuove generazioni, non può continuare ad avere questa lentezza decisionale.

I ritmi imposti dai nostri tempi sono molto più rapidi e veloci di qualche anno fa. Ciò che è valido ed innovativo oggi rischia di essere già obsoleto e superato tra pochissimi anni. Pertanto, se consideriamo che l’offerta formativa proposta ed attuata oggi non avrà applicazione pratica prima dei cinque anni necessari al conseguimento del relativo titolo di studio, il rischio sarà che, anche se si è tempestivi e rapidi, la velocità di cambiamento del mondo del lavoro potrà vanificare questo impegno. La parola d’ordine non potrà che essere quella di avere la capacità intuitiva ad essere preveggenti nel leggere ed interpretare i continui mutamenti della nostra epoca.

Alla luce di queste considerazioni l’U.S.R. dovrà, a mio parere, essere consapevole delle responsabilità che si assume nei confronti dei cittadini e degli studenti, qui in Abruzzo ancora di più, viste le particolari situazioni determinate dalla crisi occupazionale, dal deficit sanitario e dal post terremoto, non dando seguito alle chiare ed inequivocabili disposizioni indicate dalla Regione nella delibera n. 1035 del 29/12/2010».

