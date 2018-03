Piano regolatore Roseto, Federazione Sinistra attacca il Pd

ROSETO. Il Partito Democratico ha lanciato il nuovo piano regolatore, il centrodestra si coalizza per le prossime elezioni.

E' duro l'attacco della Federazione della Sinistra (Prc- Pdci) che parla di «disfatta della democrazia».

La commissione politica del Piano Regolatore si è chiusa in 50 minuti proclamando l'adozione in Consiglio per la metà di Gennaio 2011.

Tutto sarebbe avvenuto «con l'assenza di tutte le opposizioni», denuncia Marco Borgatti, «rilasciando il pieno favore al nuovo strumento urbanistico con diversi consiglieri Pd in aperto conflitto d'interesse».

Secondo l'estrema sinistra il documento, prossimo all'adozione, sarebbe viziato da «palesi errori sia tecnici che procedurali, oltre a prevedere per Roseto migliaia di tonnellate di cemento» e il piano sarebbe basato su uno studio «vecchio di decenni, redatto prima di ben 2 crisi economiche, che dipinge Roseto in boom occupazionale e demografico».

Tutti i partiti del centro sinistra hanno chiesto nell'ultimo tavolo politico il ritiro del Piano Regolatore per intavolare un discorso di alleanza. L'adozione da parte di un solo partito di uno strumento così importante, in prossimità delle elezioni, dicono dalla Federazione, «è in pieno contrasto con la questione morale che il Pd dovrebbe ben conoscere e getta molti sospetti sul voto di scambio».

Ma il Pd da parte sua accusa le minoranze di non aver voluto partecipare. «Affermazione più falsa non era mai stata pronunciata in politica a Roseto», continua Borgatti. «Il berlusconismo ha colpito ed influenzato ormai i nostri amministratori oltre ogni limite».

Intanto si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione della coalizione di centro destra che intende concorrere per la poltrona di primo cittadino del Comune.

Le diverse forze politiche si sono impegnate a compiere un percorso che le porterà ad esprimere una candidatura unitaria e ad individuare delle priorità programmatiche.

Alla presentazione hanno partecipato Dante Di Marco (Pdl), Ennio Pavone (Liberlsocialisti), Alessio Palmarini (Popolo di Roseto), Alessandro Recchiuti (Unione di Centro) ed Antonio Burini (Lega Nord).

Hanno portato il loro saluto il presidente della Provincia di Teramo Valter Catarra e il segretario generale della presidenza della Giunta regionale, Enrico Mazzarelli, che hanno espresso la fattiva vicinanza del Pdl provinciale e regionale alla prossima campagna elettorale di Roseto e l'auspicio di «un rinnovamento della amministrazione rosetana».

Ciò che è emerso dalle parole degli intervenuti è stata l' «urgenza di un radicale rinnovamento delle politiche fino ad ora messe in campo a Roseto» e la volontà, rimarcata dal rappresentante della lista civica ma presente nelle parole di tutti, «di mettere in campo una capillare opera di ascolto delle diverse istanze provenienti dalle forze vive della nostra cittadina, per attuare il coinvolgimento di queste nei processi decisionali, nella maniera più ampia possibile».

È stato inoltre sottolineato che vincere le elezioni per questa coalizione è «un obbiettivo possibile, stante il diffuso malcontento radicato in molti strati della popolazione».

27/12/2010 14.27