Idv:«no alla privatizzazione della Julia Servizi»

GIULIANOVA. Si deve o si vuole privatizzare? O meglio si vuole privatizzare perché si deve?

Negli ultimi giorni si è aperto il dibattito sulla possibile vendita ai privati della società Julia Servizi società che si occupa della gestione del gas a Giulianova.

Il messagio che sia arrivato è che la legge imporrebbe la vendita che come è intuibile potrebbe in qualche modo agevolare qualche privato compratore.

Sull’impostazione del problema non è d’accordo l’Idv locale.

«Erroneamente si invoca l’ Art. 14 c. 32 ndel D.L. 78/2010 che stabilisce che i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti non possono avere partecipazioni societarie e devono procedere quindi entro il 31/12/2010, prorogato al 31/12/2011, alla liquidazione delle stesse», spiega in una nota il coordinamento cittadino Idv, «salvo accorgersi poi che il legislatore esclude dalla schiera delle società predette, quelle che producono servizi di interesse generale, cioè quei servizi di primaria importanza per la collettività e che la Commissione Europea individua in quattro settori: telecomunicazioni, trasporti, servizi postali ed energia».

In quest’ultima categoria rientrerebbe la fornitura di gas «considerata un servizio di interesse generale a cui i cittadini hanno il diritto di accedere previo pagamento».

«E’ evidente e comprensibile quindi», spiega l’Idv, «l’appetito dei privati che continuano a bussare e cercare sponde nel politico di turno, come anche vorrebbero fare con l’acqua pubblica, per accaparrarsi la Julia Servizi».

Ad una sua privatizzazione l’Italia dei Valori si dice «fortemente contraria».

Le conseguenze di una privatizzazione del servizio gas, sempre per l’Idv, «sarebbero nefaste ed è bene ribadirlo tutte a discapito del cittadino che perderebbe il beneficio di avere la fornitura a prezzi contenuti. Di godere di pagamenti rateali e magari si vedrebbe tagliare il gas solo per un piccolo ritardo di pagamento della bolletta. Senza considerare l’assistenza».

Nei giorni scorsi il sindaco Mastromauro aveva smentito in modo inequivocabile le notizie di una possibile vendita della società municipalizzata, ma pare che non tutti siano convinti che la questione sia definitivamente archiviata.

15/12/2010 13.21