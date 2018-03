Lega Nord Roseto prende le distanze dal centrodestra

ROSETO. La LegaNord Abruzzo esce dal tavolo programmatico della coalizione di centrodestra.

La Lega Nord Abruzzo annuncia l’uscita dal tavolo comune programmatico della coalizione di centrodestra, composta da Liberalsocialisti, Pdl, Udc, Mpa, Popolari per il Sud, lista civica Popolo di Roseto.

«Questa decisione si rende necessaria», spiega il consiglio direttivo in una nota, «a causa dell’involuzione politica che ha visto, a fronte di un immobilismo pressoché totale del tavolo di confronto su tematiche di programma, iniziative di tipo personalistico volte ad "inciuciare" diverse anime e correnti interne dei principali partiti di centrodestra».

A tutto questo la Lega Nord Abruzzo dice no, «evitando di prestarsi a giochi di potere e di interessi personali, avallando iniziative nulle, non concrete e di mera presentazione elettorale, mettendo in secondo piano gli interessi della città di Roseto e dei suoi elettori».

Anche perchè oggi dalla Lega assicurano di aver preso «sul serio» il documento comune di collaborazione sottoscritto da tutti i partiti di coalizione, «sia per la forte rilevanza sociale sia per l’utile confronto con le altre forze politiche per le necessarie convergenze».

«Con rammarico», aggiungono, «constatiamo un palpabile disinteresse politico di collaborazione, costringendoci ad un’impietosa analisi politica interna su una coalizione realmente mai formata e su un’iniziativa virtualmente fallita. Ci chiediamo, allora: quali strumenti utilizzano attualmente le altre forze di centrodestra per trovare spirito di aggregazione e punti in comune?»

La Lega Nord Abruzzo rimane comunque aperta e pronta a valutare eventuali nuove iniziative politiche e di confronto elettorale, «mantenendo piena identità politica e totale autonomia di giudizio».

15/12/2010 11.46