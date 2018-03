Giuseppe Cantoro è il settimo assessore della giunta Monticelli

PINETO. Giuseppe Cantoro, esponente del Partito Democratico di Pineto, è il nuovo assessore, il settimo, della Giunta Comunale guidata dal Sindaco Luciano Monticelli.

Questa mattina è stato ufficializzato l’incarico nel corso di una conferenza stampa al termine della quale Cantoro ha firmato l’atto di nomina di amministratore con deleghe alla Protezione Civile, al Patrimonio e all’Associazionismo. Si chiude così una questione, quella del settimo assessore, che era emersa all’indomani della riconsegna della delega all’Urbanistica, che resta al momento al Sindaco, da parte dell’ex assessore Ida Nardi, esponente di Rifondazione Comunista, forza politica oggi espressione di opposizione.

«Qualcuno nei giorni scorsi», ha spiegato il primo cittadino pinetese, «aveva persino ipotizzato che gli atti deliberativi fin qui prodotti senza il settimo assessore potessero essere invalidati. Tutto falso in quanto il nostro Statuto prevede anche il settimo assessore, ma non è una prerogativa imprescindibile. Quindi questo rischio non si è mai corso. Ad ogni modo abbiamo voluto risolvere la questione mettendo a tacere tutte quelle voci che avevano persino ipotizzato un immobilismo da parte della nostra Giunta per l’assenza del settimo assessore».

Nessun rimpasto dunque, come qualcuno aveva ipotizzato in questi giorni. Almeno non per ora come ha precisato lo stesso Monticelli che ha comunque lasciato una porta aperta a Sinistra Ecologia e Libertà, rappresentata in consiglio da Marta Illuminati (ex Rifondazione) e da Vincenzo Fiorà (ex Idv).

«SEL deve ora condividere con noi un percorso politico», ha aggiunto il Sindaco, «e poi valuteremo cosa fare, se appunto assegnare un incarico amministrativo».

Sull’assegnazione del settimo assessorato a Giuseppe Cantoro e quindi al Pd le altre forze politiche di maggioranza, Idv, Partito dei Comunisti italiani e Udc, non hanno posto alcun veto. All’interno del Partito Democratico c’è stato un dibattito molto aperto che ha coinvolto anche altri due esponente, Gabriele Martella ed Enzo Nardi, che avevano avuto incarichi amministrativi nella precedente legislatura a guida Monticelli.

Intanto, il nuovo assessore Cantoro ha annunciato che seguirà in modo particolare le questioni legate alla Protezione Civile.

«L’Italia è un Paese a rischio. Pensiamo al terremoto a L’Aquila e al pèrezioso lavoro della Protezione Civile. Ma è anche un territorio con un dissesto idrogeologico preoccupante», ha affermato Cantoro, «Pineto da questo punto di vista ha vissuto momenti difficili, come l’anno scorso con l’esondazione del Vomano nella zona industriale di Scerne. Anche in questo caso la Protezione Civile è stata indispensabile. Per quanto riguarda invece la delega all’associazionismo, posso garantire che dialogheremo con tutte le associazioni presenti nel nostro territorio».

