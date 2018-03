Roseto, Rapagnà inizia la sua campagna elettorale da sindaco

ROSETO DEGLI ABRUZZI. Pio Rapagnà presenta la propria candidatura a sindaco.



Domenica prossima alle 11 in Piazza della Libertà verrà presentata il programma amministrativo e la Lista Civica “Per una Nuova Roseto” promossa dalla Associazione ambientalista Città per Vivere. Il candidato sindaco alle prossime elezioni di primavera è Pio Rapagnà, ex parlamentare rosetano negli anni dal 1992 al 1994.

Tra i punti del programma spiccano quelli riguardanti la tutela dell'ambiente e del territorio e la difesa della salute rispetto alle maggiori fonti di inquinamento dell'aria, del mare ed elettromagnetico. «In città», commenta Rapagnà, «spicca per inefficienza la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delle acque nere e fognarie che, proprio durante il periodo estivo e di maggiore presenza turistica, hanno fatto registrare ripetuti sversamenti di liquami di fogna direttamente in mare e sulla spiaggia e la presenza di innumerevoli ratti e tipi di fogna nei pressi dei cassonetti maleodoranti collocati tra l'altro nei pressi di stabilimenti balneari, campeggi e strutture ricettive turistiche».

Nell'ambito della presentazione della lista e del programma, Rapagnà si occuperà anche della modifica della struttura e del “profilo” architettonico del Campanile e della chiesa: «la richiesta di “ampliamento volumetrico” ad est del campanile è stata decisa, senza alcuna forma di consultazione cittadina, dai responsabili della Parrocchia Maria S.S. Assunta, con l'approvazione della Curia teramana e della stessa amministrazione Comunale la quale però, nel mentre festeggia in pompa magna i 150 anni dalla “nascita” di Roseto ne snatura e ne modifica la testimonianza “fondante” della Chiesa Ricetizia con la “prima delle Quote” riservata alla edificazione di un luogo di culto, che certamente oggi non può essere “unilateralmente” modificata e snaturata nel suo assetto originario, rispetto alla concessione “enfiteutica” del terreno interno alle 12 quote confinanti».

